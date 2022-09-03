Драка, удаление вратаря и гол с центра поля: самые яркие матчи „Таллиннского дерби“
В воскресенье в рамках очередного тура чемпионата Эстонии по футболу нас ожидает 94-е „Таллиннское дерби“ между „Ливадией“ и „Флорой“. В предверии воскресной встречи мы собрали топ-5 самых интересных противостояний этих команд.
Долгое время лидером эстонского футбола была „Флора“. В 1999 году в элите эстонского футбола появилась новообразованная „Левадия“. После расформирования футбольных клубов „Лантаны“ и „Садама“ многие игроки стали выступать за „Левадию“, казалось, у „Флоры“ не осталось соперников на внутренней арене, но амбициозный новичок был другого мнения. С тех пор матчи двух таллинских команд окружает особенная атмосфера.
За всю историю команды встречались между собой в официальных матчах 106 раз, из которых 31 раз побеждала „Флора“, 47 раз - „Левадия“ и 28 раз команды не сумели выявить победителя.
„Таллиннское дерби“ или „зелёное дерби“ - это особенная игра в чемпионате Эстонии, во время которой страсти кипят как на поле, так и за его пределами. Мы собрали пять самых интересных матчей двух враждующих команд.
Самая результативная встреча
Игра состоялась 20 августа 2012 года, на которой было 2150 болельщиков.
Матч сразу же начался жарко, уже на 4-й минуте „Левадия“ вышла вперёд благодаря голу Ингемару Теэверу 1:0. Однако уже на 8-й минуте Валери Минкенен смог сравнять счет. На 42-й минуте Игорь Морозов с пенальти снова вывел „Левадию“ вперед, а на 48-й минуте Морозов реализовал свой второй пенальти в этой игре. На 62-й минуте дальний удар Альберта Таара довёл счёт до разгромного 4:1.
Затем начался мощный камбэк „Флоры“: дубль Закария Бегларишвили и гол Герта Камса сравняли счет 4:4. Исход встречи решил пенальти на 96-й минуте, который реализовал все тот же Морозов и принес „Левадии“ победу со счетом 5:4.
Драка болельщиков „Флоры“ и „Левадии“
Игра состоялась 16 октября 2010 года, было всего 732 болельщика.
„Флора“ - „Левадия“ 2:0
Драка произошла перед стадионом А. Ле Кок Арена. Потасовка началась с того, что в болельщиков „Левадии“ была брошена пивная банка. По словам болельщика „Флоры“, фанаты-соперника провоцировали их различными кричалками, терпение лопнуло и они бросили банку.
По словам болельщика „Левадии“, провокационные „кричалки“ были с обеих сторон.
Так или иначе, завязалась серьезная потасовка, в которой участвовало около десятка болельщиков с обеих сторон. Помимо кулаков использовались флагштоки, а также холостой патрон, который, по словам фаната „Флоры“, был брошен со стороны „Левадии“. Никто из болельщиков не был арестован, ни одна из сторон не получила серьезных травм.
Гол с центра поля
Игра состоялась 29 мая 2022 года, на которой присутствовал 1401 болельщик.
„Левадия“ - „Флора“ 1:1
„Флора“ довольно быстро вышла вперед: уже на 18-й минуте Мартин Миллер открыл счет 0:1. Беда не приходит одна и, помимо пропущенного гола, на 32-ой минуте Милан Митрович получает красную карточку и оставляет „Левадию“ в меньшинстве.
На 57 минуте „Флора“ потеряла мяч на половине поля „Левадии“, ганец Эрнест Агйири обработал мяч в одно касание и снайперским ударом отправил его за спину Карла Роберта Нымма. Почти вся А. Ле Кок арена была переполнена эмоциями, т.к. счёт на табло сравнялся. Несмотря на численный перевес, игроки „Флоры“ до конца игры так и не смогли изменить счёт в матче.
Скандальный матч и эмоциональный Парейко
Игра состоялась 31 октября 2015 года, было 493 болельщика.
„Левадия“ - „Флора“ 0:2
На судьбу матча в Кадриорге повлиял эпизод в концовке первого тайма, вызвавший много споров. На 43-й минуте встречи главный судья Кристо Тохвер не усмотрел нарушения правил со стороны вратаря Сергея Парейко при подаче углового, но, по совету своего помощника, арбитр удалил голкипера и назначил пенальти в ворота хозяев поля.
После матча эмоциональный Парейко продолжил выяснять отношения с судьями в подтрибунном помещении. Судейская бригада смогла продолжить свой путь в раздевалку только с помощью охранника.
В сентябре того же года 38-летний вратарь объявил о завершении карьеры в конце сезона. Игра с „Флорой“ стала последней для Парейко на клубном уровне.
„Золотой матч“ в снегу
Игра состоялась 5 декабря 2021 года, присутствовали 1023 болельщика.
„Левадия“ - „Флора“ 2:2
В заключительном туре чемпионата „Левадии“ надо было набрать одно очко в матче с ближайшим преследователем, чтобы стать чемпионом Эстонии. „Флоре“, которая являлась чемпионом страны двух последних лет, для третьего титула подряд была необходима только победа.
Обеим командам пришлось бороться не только друг с другом, но и со снегом, который шел всю игру. Несмотря на холод и сильный снегопад, на трибунах собралось более тысячи человек, которые увидели 4 забитых мяча. Причем „Флора“ сравняла счет на последней компенсированной минуте. Благодаря ничье „Левадия“ стала чемпионом Эстонии впервые с 2014 года.
Крупнейшее футбольное противостояние Эстонии между „Левадией“ и „Флорой“ состоится в это воскресенье на А. Ле Кок Арене, начало встречи в 17:15.
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