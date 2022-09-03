Драка, удаление вратаря и гол с центра поля: самые яркие матчи „Таллиннского дерби“

Долгое время лидером эстонского футбола была „Флора“. В 1999 году в элите эстонского футбола появилась новообразованная „Левадия“. После расформирования футбольных клубов „Лантаны“ и „Садама“ многие игроки стали выступать за „Левадию“, казалось, у „Флоры“ не осталось соперников на внутренней арене, но амбициозный новичок был другого мнения. С тех пор матчи двух таллинских команд окружает особенная атмосфера.

За всю историю команды встречались между собой в официальных матчах 106 раз, из которых 31 раз побеждала „Флора“, 47 раз - „Левадия“ и 28 раз команды не сумели выявить победителя.

„Таллиннское дерби“ или „зелёное дерби“ - это особенная игра в чемпионате Эстонии, во время которой страсти кипят как на поле, так и за его пределами. Мы собрали пять самых интересных матчей двух враждующих команд.

Самая результативная встреча

Игра состоялась 20 августа 2012 года, на которой было 2150 болельщиков.

Матч сразу же начался жарко, уже на 4-й минуте „Левадия“ вышла вперёд благодаря голу Ингемару Теэверу 1:0. Однако уже на 8-й минуте Валери Минкенен смог сравнять счет. На 42-й минуте Игорь Морозов с пенальти снова вывел „Левадию“ вперед, а на 48-й минуте Морозов реализовал свой второй пенальти в этой игре. На 62-й минуте дальний удар Альберта Таара довёл счёт до разгромного 4:1.

Затем начался мощный камбэк „Флоры“: дубль Закария Бегларишвили и гол Герта Камса сравняли счет 4:4. Исход встречи решил пенальти на 96-й минуте, который реализовал все тот же Морозов и принес „Левадии“ победу со счетом 5:4.

Драка болельщиков „Флоры“ и „Левадии“

Игра состоялась 16 октября 2010 года, было всего 732 болельщика.

„Флора“ - „Левадия“ 2:0

Драка произошла перед стадионом А. Ле Кок Арена. Потасовка началась с того, что в болельщиков „Левадии“ была брошена пивная банка. По словам болельщика „Флоры“, фанаты-соперника провоцировали их различными кричалками, терпение лопнуло и они бросили банку.

По словам болельщика „Левадии“, провокационные „кричалки“ были с обеих сторон.