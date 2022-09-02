МНЕНИЕ | Переключать внимание на вымышленную „русофобию“ - аморально

Вчера на фронте погиб сын моего знакомого – Тарас Харук, ему было 27 лет. Погиб только потому, что в начале 21 века ему пришлось встать на защиту своей страны, Украины, от неспровоцированной и жестокой агрессии обезумевшего на идее своего былого „имперского величия“ соседа – окончательно скатившейся в самый настоящий, классический фашизм Российской Федерации. Это уже далеко не первая потеря среди моих знакомых, а если считать через одно рукопожатие - счет уже идет на сотни. Все это проходит через нас, украинцев, даже если мы находимся в других странах или даже на других континентах. А ведь кроме погибших есть раненые, есть миллионы беженцев, есть разрушенные города и инфраструктура страны, есть захваченная окупантами крупнейшая атомная электростанция Европы, где каждый день может произойти новый Чернобыль. Только военных преступлений, которые уже официально зарегистрированы Генеральной прокуратурой Украины, российские военные совершили 31506(!), при этом, сколько жерт преступлений находится на оккупированной Россией территории мы можем только догадываться. И все это делает не Путин или Шойгу (хотя, они, безусловно, несут за это ответственность), а обычные российские военные, включая простых срочников.

На фоне всего этого, стенания некоторых россиян о том, как им „бедным“ плохо живется в Эстонии, вызывают только одно желание – действительно отправить их по адресу русского военного корабля. Даже если бы это было правдой (что, разумеется, не так, и отсутствие желание переезжать в „путинский рай“ - наглядное тому подтверждение) из простой человеческой деликатности могли бы промолчать, чтобы не отвлекать внимание от реальных военных проблем.