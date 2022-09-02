МНЕНИЕ | Переключать внимание на вымышленную „русофобию“ - аморально(4)
В Эстонии не существует никакой русофобии, существует неприязненное отношение к лицам, которые поддерживают росийскую агрессию или оскорбляют эстонское государство, и такое отношение полностью оправдано. Причем, это напрямую не зависит от национальности, но так уж исторически сложилось, что среди русских подобных лиц в процентном отношении больше всего. Собственно, русофобии не существует, вообще – этот термин был вброшен Кремлем и давно стал просто заменителем приснопамятной „антисоветской агитации и пропаганды“, пишет в статье для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.
Вчера на фронте погиб сын моего знакомого – Тарас Харук, ему было 27 лет. Погиб только потому, что в начале 21 века ему пришлось встать на защиту своей страны, Украины, от неспровоцированной и жестокой агрессии обезумевшего на идее своего былого „имперского величия“ соседа – окончательно скатившейся в самый настоящий, классический фашизм Российской Федерации. Это уже далеко не первая потеря среди моих знакомых, а если считать через одно рукопожатие - счет уже идет на сотни. Все это проходит через нас, украинцев, даже если мы находимся в других странах или даже на других континентах. А ведь кроме погибших есть раненые, есть миллионы беженцев, есть разрушенные города и инфраструктура страны, есть захваченная окупантами крупнейшая атомная электростанция Европы, где каждый день может произойти новый Чернобыль. Только военных преступлений, которые уже официально зарегистрированы Генеральной прокуратурой Украины, российские военные совершили 31506(!), при этом, сколько жерт преступлений находится на оккупированной Россией территории мы можем только догадываться. И все это делает не Путин или Шойгу (хотя, они, безусловно, несут за это ответственность), а обычные российские военные, включая простых срочников.
На фоне всего этого, стенания некоторых россиян о том, как им „бедным“ плохо живется в Эстонии, вызывают только одно желание – действительно отправить их по адресу русского военного корабля. Даже если бы это было правдой (что, разумеется, не так, и отсутствие желание переезжать в „путинский рай“ - наглядное тому подтверждение) из простой человеческой деликатности могли бы промолчать, чтобы не отвлекать внимание от реальных военных проблем.
Но есть ли, вообще, русофобия? Никто не может сказать что это такое и, как правило, ссылаются на некую „дискриминацию“ русских, но и тут есть интересный нюанс. В Нарве, самом русскоязычном городе Эстонии, был проведен опрос, результат которого слегка ошеломил социологов. Людям задавали вопрос: считаете ли вы, что в Эстонии нарушаются права неэстонского населения? Большинство отвечали — да. Следующий вопрос был: сталкивались ли вы лично с нарушением прав? Ответ был — нет. И еще мы просили привести пример нарушения прав. Эта графа осталась пустой. Другими словами — „мы слышали, что такое существует, но сами не сталкивались и не можем привести пример“.
Что получается в итоге? Если ты эстонский лузер, то ты просто лузер. Если же ты русский лузер, то ты автоматически „жертва дискриминации“. Свалить на кого-то свои проблемы всегда проще, чем их решить, а тут тебе уже подогнали готовый ответ, кто „виновник“ всех твоих проблем.
Вскоре после перехода российско-украинской войны в полномасштабную фазу в феврале 2022 года (напомню, что на самом деле война уже идет девятый год, начиная с оккупации Крыма в 2014 году), я написал пост, отвечая на опасения порядочных русских о том, что на фоне эскалации отношение к ним может ухудшиться, где дал очень простой совет - ваша позиция должна быть постоянно видна. Прикрепите себе на одежду украинскую жовто-блакитну ленточку, повесьте ее своим детям. Не стесняйтесь говорить „Слава Украине!“ И я уверен на 100%, что никто в Эстонии на вас даже косо не посмотрит (разве что, за исключением русских из противоположного лагеря).
Что же касается тех русских, которых в Эстонии тоже достаточно много, кто оправдывает войну или, вообще, рассказывает, что никакой войны нет, а разрушенные дома - это фейки Одесской киностудии, запомните – пенять придется только на себя. Пособников агрессоров и оккупантов никто не любит, и к русофобии это не имеет накакого отношения.