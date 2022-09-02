ВИДЕО | Хакеры взломали в Москве „Яндекс.Такси“ и устроили огромную пробку(2)
Сервис „Яндекс.Такси“ подвергся атаке со стороны злоумышленников, которые размещали фейковые заказы и указывали одну и ту же точку, сообщили Autonews.ru в компании „Яндекс“.
„Утром 1 сентября „Яндекс.Такси“ столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса: нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут“, — рассказали в „Яндексе“.
При этом в компании заверили, что готовы компенсировать водителям понесенные убытки. „Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем“, — пояснили в „Яндексе“.
Последний серьезный сбой в работе „Яндекс.Такси“ произошел в июне. Тогда многие пользователи не могли вызвать такси. Проблема возникла в целом ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.