ВИДЕО | Хакеры взломали в Москве „Яндекс.Такси“ и устроили огромную пробку

При этом в компании заверили, что готовы компенсировать водителям понесенные убытки. „Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем“, — пояснили в „Яндексе“.