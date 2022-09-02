ФОТО | Первая игра ЧЕ: эстонская баскетбольная сборная крупно уступила Италии

Эстония проиграла первую половину 33:52. Первая четверть (18:21) была сыграна довольно ровно, но во второй четверти Эстония пропустила две мощные волны атак. В начале второй четверти Италия совершила рывок 14:0, когда Эстонии удалось сократить отставание до шести очков, Италия совершила ещё один мощный рывок 15:2 во главе с Симоне Фонтеккьо.

Лучшим бомбардиром сборной Италии в первом четверти стал Фонтеккьо с 17 очками, Янари Йыэсаар и Керр Крийса набрали по 9 очков за Эстонию.

После трех четвертей Эстония проигрывала 52:69, а в заключительной четверти игра не изменилась. В итоге Италия одержала победу с разницей в 21 очко, 83:62.

Уже сегодня у Эстонии матч с Украиной.

До матча:

Сборная Эстонии в четвертый раз примет участие в финальном турнире ЧЕ. В 1993 году эстонская сборная закончила турнир на шестом месте, в 2001-м – на 14-м, а в 2015-м – на 20-м. В стартовой игре турнира этого года Эстония попытается остановить быструю атаку Италии.

„Быстрая атака итальянцев и их контроль мяча — очень важный момент. Мы должны помешать им передавать мяч так же легко, как будто они играют на PlayStation. Если мы не сможем этого сделать, нам будет очень сложно“, — сказал Юкка Тойяла после тренировки сборной Эстонии в четверг днем. Спортивная арена Mediolanum Forum, на которой проводил свои домашние игры итальянский клуб „Олимпия Милан“, может вместить 12 700 зрителей, ожидается, что поддержать сборную Эстонии приедет около 2 000 болельщиков.

Состав сборной Эстонии на финальный турнир ЧЕ:

Стэн Сокк, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Анри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Маттиас Тасс и Майк-Калев Коцар.

Игры сборной Эстонии на ЧЕ:

2 сентября в 22:00 Эстония - Италия

3. Сентябрь в 18:00 Эстония - Украина

5. Сентябрь в 15:15 Эстония - Хорватия

6. Сентябрь в 15:15 Эстония - Великобритания

8. Сентябрь в 18:00 Эстония - Греция

В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем является национальная команда Словении.