Новое дно. Эстонское государство тайно приватизирует железнодорожный бизнес!

О проекте под названием „Кордова“ (Project Cordoba) мало кто слышал. На англоязычном документе, в котором содержатся данные об этом проекте, есть гриф „строго лично и конфиденциально“.

На основе этих бумаг в Эстонии в настоящее время осуществляется один из крупнейших приватизационных процессов. Вот только об этой сделке стоимостью в десятки миллионов евро не было объявлено публично. Приватизация так проводиться не должна.

Нигде не было объявлено, что к покупке активов государственной железнодорожной транспортной компании Operail приглашаются все заинтересованные стороны.

В число подлежащего продаже входят грузовые вагоны, перевозящие товары по железным дорогам Украины, России и других стран СНГ, бизнес в Финляндии и ремонтное депо в Тапа. Коротко это называется „нестратегическими направлениями бизнеса“.

На сайте Operail действительно есть раздел о покупке и продаже собственности, но там нет ссылки на текущий процесс.

В разделе новостей компании также нет об этом никаких упоминаний.

Партнер компании Operail по коммуникациям Мадикен Оя рассказал „Экспрессу“, что готовится продажа нестратегических активов, относящихся к определенным направлениям бизнеса, и для этой цели приглашен внешний финансовый консультант. „Мы сможем рассказать более подробно, когда будет о чем рассказывать. На данный момент говорить не о чем“, - отрезал он.

Действительно. Ведь совсем неважно, что начался уже второй раунд продажи собственности.