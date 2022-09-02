Дончич снова покорил Литву. Болельщики показывали средние пальцы, он улыбался в ответ

Первый же день чемпионата Европы — и сразу мощнейшая вывеска! Словения против Литвы — это блюдо, которым сложно насытиться. Всё время хочется ещё и ещё. А если вспомнить, что в 2020 году эти команды уже встречались в финальном матче за путёвку на Олимпиаду, то станет совсем интересно. Тогда игра проходила в Каунасе при переполненных литовских трибунах, но Лука Дончич с помощью своей магии поставил жирный крест на планах литовской сборной, пишет Чемпионат.

Собственно, матч в германском Кёльне практически повторял антураж игры двухлетней давности. Всё дело в том, что болельщики литовской сборной находились в численном большинстве и ещё с разминки дали понять, что их парни могут чувствовать себя как дома. Словенцам, кстати, точно не оказали домашнего гостеприимства. И речь здесь не о болельщиках, а об организаторах, забывших отправить к отелю команды автобус. В итоге всей делегации действующих чемпионов Европы пришлось в спешном порядке заказывать такси и отправляться на арену в небольших (в сравнении с двухметровыми баскетболистами) автомобилях.

Но на разминке уже всё было как надо. Трибуны свистом встретили Словению, но Луку Дончича подобное внимание всегда по-хорошему веселит. Звезда „Даллас Маверикс“ привык к тому, что фанаты вскипают после его невероятных попаданий. Вот и в первых же владениях 77-й номер в фирменном неспешном стиле остался один на один против здоровенного Йонаса Валанчюнаса и по высокой траектории забил трёхочковый. Улыбка (или лёгкая ухмылка) не сходила с лица лидера сборной Словении. Чуть скромнее улыбался главный тренер „Маверикс“ Джейсон Кидд, который прилетел в Германию, чтобы лично наблюдать за действиями своего основного и самого дорогого (во всех смыслах) баскетболиста.