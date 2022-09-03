„Они находятся по ту же сторону фронта, что и мы“. Гражданка Эстонии рассказала, почему стоит делать исключения для „хороших русских“(4)
Моон Мейер - преподаватель эстонского языка, магистрант Тартуского университета, а также гражданка Эстонии. Девушка считает, что несправедливо отказывать в выдаче видов на жительство гражданам России, которые уже связали свою жизнь с Эстонией. Своим мнением она делится на RusDelfi.
Я очень гордилась Эстонией за эти полгода войны — мы поддерживаем Украину и украинцев на всех уровнях и очень сильно. Но в двух случаях я также была очень разочарована и шокирована своей страной. Впервые, когда было принято решение закрыть двери эстонских вузов для российской и белорусской молодежи. И уже во второй раз, когда восточная граница была закрыта также для обладателей действующей визы и было решено существенно ограничить пребывание, учебу и работу людей, уже связавших себя с Эстонией.
Причиной введения санкций против простых граждан является общая ответственность за зверства и ужасы, устроенные Российской Федерацией, Владимир Зеленский также потребовал привлечь к ответственности всех граждан России. С человеческой точки зрения, с точки зрения справедливости, это решение жестоко по отношению к нескольким тысячам граждан России, связавшим себя в последние годы с Эстонией.
Я не возражаю против запрета туристических виз - по крайней мере, теоретически, их невыдача затрагивает в первую очередь людей, которые хотели бы жить по принципу business as usual, приезжать в Таллинн встречать Новый год, путешествовать по Европе. Business не usual — по крайней мере, не с 24 февраля. Двери Европы не должны быть открыты для развлечений.
Однако история обладателей виз, выданных для работы и учебы — по крайней мере, в моем кругу знакомых, а, наверное, и в более широком смысле — иная. Эти люди выбрали Эстонию, потому что здесь свободно и безопасно. Они против российской политики и даже выучили эстонский язык. Эти санкции касаются, например, мою однокурсницу, которая защитила здесь и бакалавра, и магистра. Она хорошо говорит по-эстонски, преподает эстонский язык - теперь еще и украинским беженцам, поэтому очень востребована на рынке труда. Благодаря учебе она сможет остаться в Эстонии еще на год. Дальше… не знаю. На гражданство пока нельзя подавать, в Россию точно не хочется.
Другой пример из моего круга знакомых — человек, который собирается защищать кандидатскую диссертацию. Он знает эстонский язык на продвинутом уровне, работает здесь гидом, в том числе на эстонском, русском и английском языках. Хотел бы связать свою исследовательскую карьеру с Эстонией. Он определенно не хочет ехать в Россию. Еще одна моя хорошая подруга работает в Тартуском университете. В России она была антивоенным активистом, за что даже была арестована. Она занималась волонтерской работой, помогая украинским беженцам как в Эстонии, так и в России. Возможности проживания в Эстонии в её случае также неопределенны, хотя у неё, вероятно, будет более или менее реальная возможность подать заявление и получить международную защиту.
Вероятно, эти люди не являются исключением. Скорее, я думаю, что профиль нового иммигранта из России похож: антипутинский, вносящий вклад в эстонское общество, образованный. Ничего хорошего этих людей в России не ждет, и в сегодняшней России у них нет шансов остановить кремлевский режим. Мы должны сделать для них исключение, дать возможность остаться в Эстонии и понять, что они находятся по ту же сторону линии фронта, что и мы - борются за выживание свободного мира. В конце концов, у Комитета Государственной Безопасности достаточно возможностей, чтобы проверить биографические данные этого ограниченного числа людей.