„Они находятся по ту же сторону фронта, что и мы“. Гражданка Эстонии рассказала, почему стоит делать исключения для „хороших русских“

Я очень гордилась Эстонией за эти полгода войны — мы поддерживаем Украину и украинцев на всех уровнях и очень сильно. Но в двух случаях я также была очень разочарована и шокирована своей страной. Впервые, когда было принято решение закрыть двери эстонских вузов для российской и белорусской молодежи. И уже во второй раз, когда восточная граница была закрыта также для обладателей действующей визы и было решено существенно ограничить пребывание, учебу и работу людей, уже связавших себя с Эстонией.

Причиной введения санкций против простых граждан является общая ответственность за зверства и ужасы, устроенные Российской Федерацией, Владимир Зеленский также потребовал привлечь к ответственности всех граждан России. С человеческой точки зрения, с точки зрения справедливости, это решение жестоко по отношению к нескольким тысячам граждан России, связавшим себя в последние годы с Эстонией.

Я не возражаю против запрета туристических виз - по крайней мере, теоретически, их невыдача затрагивает в первую очередь людей, которые хотели бы жить по принципу business as usual, приезжать в Таллинн встречать Новый год, путешествовать по Европе. Business не usual — по крайней мере, не с 24 февраля. Двери Европы не должны быть открыты для развлечений.

Однако история обладателей виз, выданных для работы и учебы — по крайней мере, в моем кругу знакомых, а, наверное, и в более широком смысле — иная. Эти люди выбрали Эстонию, потому что здесь свободно и безопасно. Они против российской политики и даже выучили эстонский язык. Эти санкции касаются, например, мою однокурсницу, которая защитила здесь и бакалавра, и магистра. Она хорошо говорит по-эстонски, преподает эстонский язык - теперь еще и украинским беженцам, поэтому очень востребована на рынке труда. Благодаря учебе она сможет остаться в Эстонии еще на год. Дальше… не знаю. На гражданство пока нельзя подавать, в Россию точно не хочется.