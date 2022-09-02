МНЕНИЕ | Русофобия как табу для нашего государства

Уже три месяца подряд общаюсь с жителями Ласнамяэ, задавая им один и тот же вопрос: „Назовите три проблемы, которые беспокоят Вас больше всего в нашем государстве“. Собираю материал для статьи и своей работы в парламенте. Ответы не балуют разнообразием. Практически каждый человек говорит о повышении цен на продукты питания, энергетическом кризиса, а каждый второй считает проблемой русофобию.

История с Филиппом Лосем вынесла тему с русофобией на новый уровень. Более того, того эта история дала нам четко понять, что рассуждения на тему русофобии - табуированная тема. За излишне искренние, образные и резкие рассуждения тебя могут заклеймить, выкинуть из творческого союза (жду, что там будет с внж и разрешением на работу). Другой вопрос в том, стоит ли уходить красиво или со скандалом. Эту тему я здесь развивать не буду, так как она из другой оперы.

Вы, наверное, заметили, что я одна из первых русскоязычных политиков заняла очень однозначную позицию по войне России в Украине. Осудила и прокляла. Здесь для меня не было полутонов. Но я также говорила о том, что в осуждении агрессии важно самим не стать палачами и сохранить человечность, человеческое лицо. Хотя бы по отношению к людям, которые живут в Эстонии, законов не нарушают, исправно платят налоги.

А теперь, я к сожалению, вижу, что многие русскоязычные Эстонии, даже те, кто осуждает и не поддерживает войну, чувствуют себя отверженными. Им снова заявляют, как в первые годы независимости „Если вам чего здесь не нравится, - чемодан, вокзал, Россия“. (Это из интервью Лавли Перлинг, лидера новой партии правых, знакомьтесь). Далеко ли мы уедем с такой риторикой? Повысит ли это лояльность по отношению государству даже тех, кто против этой войны? Ответ очевиден - нет!

Я не знаю пока, как пробить эту стену непонимания, как достучаться до тех, кто считает, что всех живущих здесь русских надо перевоспитать и подогнать под определенные стандарты.