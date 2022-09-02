Девушка дня
02.09.2022, 16:42

Девушка дня: Лисанна де Витте - поймай, если сможешь

 
ФОТО: TOBIAS SCHWARZ | Scanpix

Лисанна де Витте - нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.

Родилась: 10.09.1992

Достижения:

  • Чемпионка командного чемпионата Европы: 2017 (400 м), 2019 (400 м);

  • Чемпионка Европы (в помещении): 2021 (эстафета 4х400);

  • Чемпионка Европы: 2022 (эстафета 4х400 м);

  • Серебряный призер чемпионата мира (в помещении): 2022 (эстафета 4х400 м);

  • Бронзовый призер чемпионата Европы: 2018 (400 м);

  • Бронзовый призер чемпионата мира (в помещении): 2019 (400 м).

Старшая сестра нидерландской легкоатлетки Лауры де Витте.

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