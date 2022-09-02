Девушка дня: Лисанна де Витте - поймай, если сможешь

Чемпионка командного чемпионата Европы: 2017 (400 м), 2019 (400 м);

Чемпионка Европы (в помещении): 2021 (эстафета 4х400);

Чемпионка Европы: 2022 (эстафета 4х400 м);

Серебряный призер чемпионата мира (в помещении): 2022 (эстафета 4х400 м);