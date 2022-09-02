02.09.2022, 16:42
Девушка дня: Лисанна де Витте - поймай, если сможешь
ФОТО: | Scanpix
Лисанна де Витте - нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.
Родилась: 10.09.1992
Достижения:
Чемпионка командного чемпионата Европы: 2017 (400 м), 2019 (400 м);
Чемпионка Европы (в помещении): 2021 (эстафета 4х400);
Чемпионка Европы: 2022 (эстафета 4х400 м);
Серебряный призер чемпионата мира (в помещении): 2022 (эстафета 4х400 м);
Бронзовый призер чемпионата Европы: 2018 (400 м);
Бронзовый призер чемпионата мира (в помещении): 2019 (400 м).
Старшая сестра нидерландской легкоатлетки Лауры де Витте.