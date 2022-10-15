Хендрик Агур: учителей в Кохтла-Ярве привлечет зарплата в 3000 евро(24)
По словам директора гимназии Кохтла-Ярве Хендрика Агура, быть проводником интересов эстонского государства в преимущественно русскоязычном регионе — это миссия, пишет Eesti Päevaleht.
Утром 1 сентября директор гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур, проведя торжественную линейку по случаю начала учебного года, поспешил в столицу, чтобы не пропустить первый школьный день своего младшего сына.
„Другой сын пошел 1 сентября уже в 4-й класс, к нему я тоже успел на линейку“, - удовлетворенно отметил Агур. Еще один его сын отправился в 6-й класс, двое старших сыновей совсем взрослые.
Из Таллинна Хендрик Агур вернулся в Ида-Вирумаа, начался его четвертый год на посту директора гимназии Кохтла-Ярве.
Не дурака валять приехал
Невысокое здание гимназии из красного кирпича выглядит посреди построенных в советские годы многоквартирных домов как современный оазис. Это впечатление усиливается, когда входишь внутрь — гимназия небольшая, уютная и разноцветная — все новое и красивое.
Осенью 2019 года многие были уверены, что энергичный Хендрик Агур задержится в Кохтла-Ярве ненадолго, но он решительно опровергает эти предположения. „Конечно, я мог бы продолжать работать в Таллинне на посту директора какой-нибудь престижной школы, но здесь передо мной стоят несколько другие задачи. Здесь нужно решать реальные дела с реальными людьми, сюда приезжают не дурака валять! На самом деле за дела здесь еще даже не брались! У меня не было ни единой мысли вернуться, наоборот! Я — на своем месте и получаю удовольствие от работы!“ - заявил Агур.