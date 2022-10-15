Новости Ида-Вирумаа
15.10.2022, 16:00

Хендрик Агур: учителей в Кохтла-Ярве привлечет зарплата в 3000 евро

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Прошлой весной гимназия предлагала возможность изучать аэронавтику, однако не нашлось достаточное количество гимназистов. «20 лет назад от желающих отбоя бы не было, но современную молодежь авиация уже не интересует. Сменились поколения, и интересы людей тоже поменялись. Пришли цифровые системы, с нынешнего учебного года в программе театр, кино, телевидение, и самый популярный модуль — медицина», - сказал директор.
Прошлой весной гимназия предлагала возможность изучать аэронавтику, однако не нашлось достаточное количество гимназистов. «20 лет назад от желающих отбоя бы не было, но современную молодежь авиация уже не интересует. Сменились поколения, и интересы людей тоже поменялись. Пришли цифровые системы, с нынешнего учебного года в программе театр, кино, телевидение, и самый популярный модуль — медицина», - сказал директор.
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

По словам директора гимназии Кохтла-Ярве Хендрика Агура, быть проводником интересов эстонского государства в преимущественно русскоязычном регионе — это миссия, пишет Eesti Päevaleht.

Утром 1 сентября директор гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур, проведя торжественную линейку по случаю начала учебного года, поспешил в столицу, чтобы не пропустить первый школьный день своего младшего сына.

„Другой сын пошел 1 сентября уже в 4-й класс, к нему я тоже успел на линейку“, - удовлетворенно отметил Агур. Еще один его сын отправился в 6-й класс, двое старших сыновей совсем взрослые.

Из Таллинна Хендрик Агур вернулся в Ида-Вирумаа, начался его четвертый год на посту директора гимназии Кохтла-Ярве.

Не дурака валять приехал

Невысокое здание гимназии из красного кирпича выглядит посреди построенных в советские годы многоквартирных домов как современный оазис. Это впечатление усиливается, когда входишь внутрь — гимназия небольшая, уютная и разноцветная — все новое и красивое.

Осенью 2019 года многие были уверены, что энергичный Хендрик Агур задержится в Кохтла-Ярве ненадолго, но он решительно опровергает эти предположения. „Конечно, я мог бы продолжать работать в Таллинне на посту директора какой-нибудь престижной школы, но здесь передо мной стоят несколько другие задачи. Здесь нужно решать реальные дела с реальными людьми, сюда приезжают не дурака валять! На самом деле за дела здесь еще даже не брались! У меня не было ни единой мысли вернуться, наоборот! Я — на своем месте и получаю удовольствие от работы!“ - заявил Агур.

Нынешней осенью на этот небольшой бастион эстонскости в промышленном городе оказывают влияние и война в Украине, и недавний перенос Нарвского танка. „Люди в замешательстве, не знают кому верить, меняется ментальность“, - отметил Агур.

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