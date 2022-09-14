Валерий Карпин: у меня был выбор - или в ЦСКА, или в Сибирь зэков охранять

Карпина тренировался под руководством Бормана несколько месяцев, а потом призывника забрала к себе таллинская „Звезда“. „В 1987 году Валера пошел служить в „Звезду“, — вспоминала Светлана Анатольевна, мама Карпина. — Я в команду частенько ездила, потому что нас, матерей, Афганом пугали. Спрашиваю у тренера: „Разве мой Валера плохо тренируется?“ А тот: „Хорошо! Но если вдруг он станет тренироваться плохо — отправим в Афган!“ Но наказали сына в армии только раз: за какой-то командный проступок отправили на сутки в кочегарку — Валера в топку уголь бросал“.

Когда Карпин получил повестку, Овчинников сделал всё возможное, чтобы сохранить талантливого футболиста в команде. По словам Карпина, тренер его „отмазал“ от службы в армии: „Когда стал совершеннолетним, Валерий Викторович „отмазал“ меня от службы в армии, и „воевал“ я в том же самом „Спорте“. Не всегда, правда, на зелёных полях — однажды он для профилактики меня на месяц в воинскую часть сослал. Но и это было отдыхом на Гавайях по сравнению с тем, что происходило на предсезонных сборах“.

Там юный футболист тренировался под руководством знаменитого Валерия Овчинникова по прозвищу Борман: „Команды у него всегда боевые, жёсткие, заводные, — рассказывал Карпин. — Он всё больше в нас характер воспитывал. Не мастерством, так напором, волей, злостью спортивной брали. Между прочим, немаловажные качества во второй лиге. Не зря же эстонская команда тогда ближе к „золотой середине“, нежели к аутсайдерам стояла“.

„Играл я „по лимиту“, — вспоминал Карпин. — То есть ставили меня, поскольку положено было по регламенту клубам второй лиги иметь в основе на своём поле двух, а на выезде одного местного футболиста до 18 лет. Вообще-то полезная эта штука — вторая лига. Настоящий мужской футбол, и, если первые полгода не сломаешься физически и морально, значит, можешь чего-то добиться в будущем“.

В 1986 году Карпин играл в таллиннском клубе „Спорт“, который тогда выступал во второй всесоюзной лиге. Карпин был очень перспективным футболистом. До этого он занимался в футбольной школе в Нарве под руководством тренера Юрия Шаламова, но потом перебрался в Таллинн, где уже дебютировал во второй лиге.

„В 18 лет меня забрали в армию по месту жительства в Эстонии, а через полгода службы в Прибалтийском военном округе отправили в Москву. Я не горел желанием ехать в ЦСКА и честно сказал об этом на турнире какому-то военному начальнику. А он: „Молодой человек, ты что-то не то сказал“. „Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим — на самую крайнюю точку зэков охранять“.

Этим самым военным начальником был начальник ЦСКА Марьян Плахетко, на тот момент тренировавший сборную Вооружённых сил. Карпин аргументировал свой отказ тем, что его мама останется одна в Нарве, однако его не слушали. Плахетко сразу сказал, что у Валерия будут проблемы, если он не поедет в ЦСКА. Карпину пришлось подчиниться, при этом ему даже не позволили съездить домой. Из Таллинна футболист периодически приезжал к маме на „побывку“, но из Москвы его не отпускали.

В составе ЦСКА Карпин провёл всего три матча, после чего футболиста отправили в дубль. Такое решение приняли в связи с тем, что Валерий отказался от подписания контракта.

Карпин рассказывал, что в 1988 году его отправили на настоящую военную службу. „ЦСКА-2 неудачно финишировал в сезоне-88, и через несколько дней в качестве „поощрения“ всех отправили служить по-настоящему. Служба длилась несколько дней. Нас поднимали по команде в шесть утра и гнали на работы“, — вспоминал Карпин.

В 1989 году наступил дембель. Вот как воспоминала этот момент мама футболиста: „Сын ушёл из ЦСКА потому, что всё сделали против его воли: он не хотел идти в ЦСКА, а его, раз, и увезли туда — по приказу. В начале 89-го Валера мне позвонил: „Мама, меня приглашают в Воронеж“. Я говорю: „Ну, что ж, сынок, тебе решать. Хочешь играть в футбол — надо с чего-то начинать“. — „Наверно, я поеду…“.

Карпин после игры за „Факел“, оказался в „Спартаке“. А спустя пару десятков лет, когда Карпин станет тренером, он скажет, что никогда не пойдёт работать в ЦСКА.

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