За рубежом
01.09.2022, 18:55

„Не позволяет рабочий график“. Владимир Путин не придет на похороны Михаила Горбачева

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Владимир Путин прощается с Михаилом Горбачевым
Владимир Путин прощается с Михаилом Горбачевым
ФОТО: скриншот

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград. По словам пресс-секретаря, президент не примет участия в похоронах Горбачева.

„Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня“, — сказал Песков (цитата по „Интерфаксу“).

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