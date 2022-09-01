„Не позволяет рабочий график“. Владимир Путин не придет на похороны Михаила Горбачева

Песков уточнил, что Путин заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград. По словам пресс-секретаря, президент не примет участия в похоронах Горбачева.

„Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня“, — сказал Песков (цитата по „Интерфаксу“).