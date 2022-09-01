Конец „Йокерит“? Ушедший из КХЛ клуб не пустят в финскую топ-лигу еще два года

Вышедший из КХЛ хельсинкский „Йокерит“ не сможет выступить в финской хоккейной SM-лиге в сезоне 2023/24, владельцы клуба не подавали заявку на вступление, заявил Iltalehti председатель правления SM-лиги Хейкки Хилтунен. „Это бизнес, и у него есть риски. У клуба должен быть надежный план, если он хочет участвовать, и профессиональный подход“, — сказал Хилтунен. По его словам, акционеры лиги 29 августа единогласно решили не принимать новые клубы в ближайшие два года. По словам Хилтунена, в процессе голосования он не увидел никакого „антийокеритства“ из-за возможной обиды на уход клуба из лиги в КХЛ в 2014 году, пишет Sportrbc.



Издание отмечает, что у „Йокерита“ новый владелец, клубу „не хватает организации, команды, домашней арены, партнеров и многого другого“. Чтобы попасть в топ-лигу, „Йокериту“ придется сначала поиграть во второй лиге.



„Никто официально не обращался к нам со стороны нынешних владельцев“, — добавил Хилтунен.

В конце февраля „Йокерит“ отказался выступать в плей-офф КХЛ из-за ситуации на Украине, а 5 апреля объявил о выходе из состава лиги. 14 апреля финское подразделение российской компании „Норильский никель“ продало свою долю в компании, которая владела „Йокеритом“.



Стопроцентным владельцем клуба стал Яри Курри.



В конце апреля один из лучших финских хоккеистов Теему Селянне заявил, что нашел инвесторов для покупки домашней арены для „Йокерита“ и хельсинкский клуб больше не будет связан с россиянами.



Разрыв связей с Россией был, как сообщается, одним из требований SM-лиги, и у клуба должны были смениться владельцы. Однако запросы Курри не устроили Селянне и партнеров, и они отказались от сделки. Клубу нашли нового владельца, информации о котором не сообщалось. При этом Курри больше не имеет к клубу отношения.



„Йокерит“ является шестикратным чемпионом Финляндии.



Клуб с 1997 года проводил домашние матчи на „Хартвалл Арене“, которая теперь называется Helsinki Halli. Арена принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

