Что делать, если ребенок говорит: мама, я не хочу учиться на эстонском? „Анна слушает“ Диму Зицера

О чем говорили собеседники?

00.35 - Дима - писатель? А что он написал?

00.42 - Популярнейший российский педагог поселился в Таллинне?

01.15 - В России жить трудно. (А что случилось?)

01.24 - Дима рассказывает вообще всю правду.

03.20 - Еврей - это национальность или религиозная принадлежность? А может, способ жизни?

04.05 - Неевреев возьмут в новую школу, которую возглавит Зицер? Она будет платной?

04.30 - Преподавать на эстонском в Эстонии правильно?

05.38 - Систему поднимет только частное образование.

07.48 - Что делать, если ребенок говорит: мама, я вообще не желаю учиться на эстонском языке? (Это очень простой вопрос!)

09.10 - Тора - это бестселлер. Клёвая книга!

10.15 - Библия - отличная книжка. Очень непростая.

11.42 - Мы читали, а дети не читают? Полная чушь.

12.34 - Нужно ли забирать гаджеты на входе в школу? (Мы чужого не берем!)

14.00 - Дети должны уметь с гаджетами. Мы не должны делать вид, что этого нет.

16.04 - К детям предъявляются колоссальные проблемы: почему не занимаешься шахматами, почему не любишь спорт? Младшие не должны лечить наши неврозы.

17.48 - Мы хотим, чтобы ребенок выбирал и был свободен, но решаем всё за них сами.

19.04 - Я предпочту запрещенное, потому что его может не быть.

20.38 - Ребенок говорит, я буду лежать на диване? Я вам не верю, сорри!

22.34 - В школах нужно говорить о войне?

25.03 - Когда начинать говорить на двух языках?

26.34 - Интеграция в общество - счастье?

29.20 - Государство сказало, что переходит на эстонский язык. Это так?

30.50 - Момент прямого наезда в эстонских семьях я не видел. Туристы отличаются?

36.40 - Если в психологи идут неврологи, кто идет в школу. У вас была школьная травма?

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