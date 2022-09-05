Инновационные платежные решения ESTO позволяют клиентам разумно распределять поток средств
Многие из тех, кто планирует крупную покупку, нередко вынуждены оплачивать ее в рассрочку. Однако никому не хочется выплачивать безумные проценты сверх стоимости покупки или долго ждать, пока будет рассмотрен запрос. В таких случаях на помощь приходит эстонский поставщик финансовых услуг ESTO — с его помощью отправить заявку и совершить покупку в рассрочку будет намного проще.
Разумные расценки и легкость в использовании
ESTO предлагает, пожалуй, наиболее выгодные и удобные услуги для покупок в рассрочку на эстонском рынке. Это комфортное финансовое решение без уловок. Никаких хитростей вроде отсроченных процентов и скрытых платежей — вы выплачиваете ровно ту сумму, которую видите при оформлении рассрочки.
Как пользоваться услугой покупки в рассрочку ESTO
Выбрать покупку в рассрочку с ESTO совершенно несложно и занимает совсем немного времени. Просто выберите подходящий вам период оплаты и введите свои контактные данные. Решение будет принято в реальном времени, и вы сразу сможете завершить покупку.
Добавьте выбранные товары в корзину и отметьте услугу ESTO в списке способов оплаты. Затем выберите тот срок оплаты, который подходит вашему бюджету, и завершите покупку при помощи электронной подписи (Mobile-ID, Smart-ID или подпись при помощи ID-карты).
Выбирая услугу ESTO для покупки в рассрочку, вы получаете товар сразу же (магазин высылает покупку в тот же момент). Решением ESTO можно пользоваться как для крупных, так и для мелких покупок.
Покупка в рассрочку с ESTO одобряется для лиц в возрасте 18-70 лет с эстонским гражданством или видом на жительство.
До 10 000 евро
Полностью автоматизированный механизм покупок в рассрочку, который предлагает ESTO, позволяет покупателю выбрать кредит с самыми выгодными условиями на рынке. Кредит выдается на сумму до 10 000 евро, срок выплаты может составлять несколько лет.
„В 2017 году, когда мы только начинали свою работу, мы предоставляли обычные кредиты для покупок в рассрочку. Единое решение, однократный кредит со сроком выплаты до 48 месяцев. Сейчас срок выплаты составляет до 60 месяцев“, — рассказывает Мартин Устаал, руководитель эстонского офиса ESTO.
По словам Устаала, в ESTO покупателей привлекал в первую очередь умный механизм принятия решений, который мог в реальном времени рассчитать платежеспособность клиента и на ее основании принять либо отклонить заявку на покупку в рассрочку. „К тому же наши услуги были полностью автоматизированы. Мы предлагали возможности, которые никто до нас предложить не мог“, — добавляет он.
Самые популярные товары, приобретаемые в рассрочку
Покупка в рассрочку остается одним из самых популярных методов оплаты. По данным ESTO, покупатели пользуются этой услугой в основном для приобретения электроприборов, одежды и косметики, аксессуаров для машин и мотоциклов, а также многих других категорий товаров.
Самый популярный метод оплаты
ESTO 3 — самое популярное платежное решение среди клиентов магазинов-партнеров ESTO, поскольку позволяет разбить платеж на три равных части без дополнительных комиссий, и первый платеж всегда осуществляется на следующий месяц после совершения покупки.
В 2019 году ESTO предложили этот способ оплаты своим активным партнерам, и теперь решением ESTO 3 пользуются более 1,000 продавцов товаров и услуг в Балтии.
К примеру, розничные продавцы одежды и обуви, включая Rademar, Sportland и Weekendshoes, а также интернет-магазин Shoppa.ee, подтверждают, что покупатели часто выбирают ESTO 3 в качестве способа оплаты, приобретая обувь, верхнюю одежду, велосипеды, электросамокаты, инструменты и электронику, небольшую мебель и так далее.
„Уже сейчас ясно, что через 2 – 3 года этот вид платежей будет также популярен, как регулярные банковские платежи“, — уверенно сообщает Мартин Устаал, руководитель эстонского филиала ESTO.
Более 200 000 клиентов
„Наша база клиентов — то есть количество пользователей, имеющих Личный кабинет в системе ESTO — составляет более 200 000 человек“, — рассказывает Устаал.
ESTO сотрудничает более чем с 1200 активными партнерами – интернет-магазинами в странах Балтии. Также услуги ESTO предоставляются более чем в 1600 физических магазинах, работающих офлайн. ESTO работает в Эстонии, Латвии и Литве, везде предлагая одинаковые условия и сохраняя одну и ту же структуру. Уже поэтому ESTO стали партнером номер один для топовых магазинов Балтии — таких как Sportland, Studio Moderna, Elkor и другие.
Устаал поясняет, что многие крупные компании в Балтии предоставляют особые предложения для тех, кто пользуется платежными решениями ESTO. Среди крупнейших партнеров ESTO, к примеру, такие предприятия как Valge Klaar, Goldtime, Bigbox, Elkor, Expert, Shoppa.ee, Rademar, Sportland, Tradehouse, Home4you, Sotka, Asko и многие другие.
Сервис по предоставлению финансовых услуг ESTO был запущен в Эстонии в 2017 году. Компания была основана потому, что на рынке ощущалась потребность в новом поколении платежных решений, которые были бы выгодны как конечному потребителю, так и продавцу
Коэффициент расходности кредита ESTO AS составляет 23,63% в год при следующих примерных условиях: сумма кредита 1490 евро, стоимость товаров/услуг 1490 евро, первоначальный взнос 0%, фиксированная процентная ставка 11,90%, плата за договор 0 евро, общая сумма кредита и погашение 1844,64 евро, при условии возврата кредита в течение 24 месяцев, равными ежемесячными платежами по 76,86 евро. Перед подписанием договора ознакомьтесь с условиями и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Услугу рассрочки предлагает и регулирует ESTO AS.