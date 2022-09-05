Инновационные платежные решения ESTO позволяют клиентам разумно распределять поток средств

Разумные расценки и легкость в использовании

ESTO предлагает, пожалуй, наиболее выгодные и удобные услуги для покупок в рассрочку на эстонском рынке. Это комфортное финансовое решение без уловок. Никаких хитростей вроде отсроченных процентов и скрытых платежей — вы выплачиваете ровно ту сумму, которую видите при оформлении рассрочки.

Как пользоваться услугой покупки в рассрочку ESTO

Выбрать покупку в рассрочку с ESTO совершенно несложно и занимает совсем немного времени. Просто выберите подходящий вам период оплаты и введите свои контактные данные. Решение будет принято в реальном времени, и вы сразу сможете завершить покупку.

Добавьте выбранные товары в корзину и отметьте услугу ESTO в списке способов оплаты. Затем выберите тот срок оплаты, который подходит вашему бюджету, и завершите покупку при помощи электронной подписи (Mobile-ID, Smart-ID или подпись при помощи ID-карты).

Выбирая услугу ESTO для покупки в рассрочку, вы получаете товар сразу же (магазин высылает покупку в тот же момент). Решением ESTO можно пользоваться как для крупных, так и для мелких покупок.

Покупка в рассрочку с ESTO одобряется для лиц в возрасте 18-70 лет с эстонским гражданством или видом на жительство.

До 10 000 евро

Полностью автоматизированный механизм покупок в рассрочку, который предлагает ESTO, позволяет покупателю выбрать кредит с самыми выгодными условиями на рынке. Кредит выдается на сумму до 10 000 евро, срок выплаты может составлять несколько лет.

„В 2017 году, когда мы только начинали свою работу, мы предоставляли обычные кредиты для покупок в рассрочку. Единое решение, однократный кредит со сроком выплаты до 48 месяцев. Сейчас срок выплаты составляет до 60 месяцев“, — рассказывает Мартин Устаал, руководитель эстонского офиса ESTO.