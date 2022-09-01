После посещения Киева Старейшины подчеркивают, что нейтральное отношение к Украине неприемлемо

По возвращении из Киева старейшины Пан Ги Мун и Хуан Мануэль Сантос призвали украинское правительство аргументировать необходимость поддержки в столицах по всему миру. Общественная солидарность со стороны правительств, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке, необходима для того, чтобы привлечь внимание всего мира к борьбе Украины и в конечном итоге положить конец войне России.

Старейшины встретились с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными государственными деятелями в Киеве во вторник, 16 августа, после посещения мест чудовищных преступлений, совершенных российскими войсками.

Пан Ги Мун, заместитель Председателя организации „Старейшины“ и бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, сказал:

„Наш визит в Бучу и Ирпень не оставил у нас никаких сомнений относительно ужасающих страданий, которые Россия причиняет украинскому народу, и мы самым решительным образом осуждаем действия российских сил в этих и других местах“.

Старейшины подтверждают свою убежденность в том, что война России с Украиной морально неприемлема. Они призывают мир решительно противостоять привыканию к ужасам и несправедливости войны и сделать все возможное, чтобы помочь положить конец российской агрессии.

Серьезного рассмотрения заслуживает запрос украинского правительства о гарантиях безопасности, которые не будут ограничиваться несостоятельными заверениями, как это было в прошлом.

Старейшины также подчеркивают центральную роль самой ООН, указывая на первоначальный успех Черноморской зерновой инициативы и возможность участия ООН в решении проблем ядерной безопасности на Запорожской электростанции.

Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира, сказал: