Элитные специалисты. Кого именно потеряла российская армия в Украине

Точная численность отрядов спецназа засекречена. Но даже по консервативным оценкам, выбывание 130 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя одной из рот спецназа. В ходе войны в Чечне разведроты спецназа ГРУ насчитывали по 45-70 человек. Если брать за основу такую оценку, не исключено, что из строя выведена половина разведрот бригады.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что из рядов 22-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) не менее 130 человек.

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. Погибло по меньшей мере 30 военнослужащих бригады, в том числе четыре офицера - командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).

Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно Медиазоной и командой волонтеров на основании открытых источников.

На 1 сентября по открытым Би-би-си удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них - офицер (22%). Эти цифры не отражают реального числа потерь, но дает возможность хотя бы примерно оценить, сколько бойцов спецназа выбыло из подразделений российской армии, воюющей в Украине.

Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину. Погибли и десятки военных летчиков. По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов России будет проблематично.

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что в ходе войны на территории Украины отряды ГРУ снова используются для решения несвойственных элитным разведчикам задач, а это ведет к дополнительным потерям.

В России отрядам ГРУ стали поручать другие - непривычные для них - задачи, поскольку многие другие армейские подразделения оказались не подготовлены для участия в боях. В первые годы войны в Чечне спецназ ГРУ нередко использовали просто в качестве общевойсковой разведки. А в ходе штурма Грозного отряды спецназа вообще включали в состав штурмовых групп на общих основаниях.

В СССР спецназу ГРУ поручалось проведение наиболее важных секретных операций и диверсий в тылу противника. Чтобы обеспечить их лучшим оружием и формой, над спецзаказами работали отдельные научно-исследовательские институты.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

Потеря офицеров спецназа может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

Сходные потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. 24-я гвардейская бригада потеряла по меньшей мере 21 человека, в том числе четырех офицеров. Также известно о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.

Сопоставляя стоп-кадры видео с данными в открытых источниках, Би-би-си удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев, в том числе старшего прапорщика Александра Вишнякова, прапорщика Павла Степаненко, сержанта Максима Трегубенко, прапорщика Виталия Касьянова, ефрейтора Ярослава Симакова и других.

После краткой публикации Би-би-си об итогах изучения видео, изначальный пост был удален, но в сети осталась его сохраненная копия.

28 июля ветеранская организация „Братство краповых беретов-Пенза“ опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть мемориальный уголок в расположении 26-го отряда спецназа „Меркурий“. На столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

Сходные потери и у отряда спецназа „Меркурий“ из города Смоленска. По итогам небольшого расследования Би-би-си удалось подтвердить гибель по меньшей мере 10 служащих отряда.

Согласно открытым данным, на 1 сентября наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа „Барс“ из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров. Судя по памятнику на территории части, за полгода войны в Украине отряд потерял столько же человек, сколько за 10 лет вооруженного конфликта в Чечне.

По меньшей мере 16 погибших россиян - обладатели знака особого отличия, крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета - элита спецназа.

Несмотря на это, в Украину росгвардейцев направили с первого же дня вторжения. На 1 сентября известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них - сотрудники подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН). Почти у каждого четвертого их них было офицерское звание.

В мирное время силовые подразделения Росгвардии обычно специализируются на разгоне демонстраций, а также операциях по задержанию конкретного человека или небольших вооруженных групп в различных населенных пунктах России.

Аналогичный вывод можно сделать и на основании публикуемых некрологов. Например, сообщается, что майор ГРУ Андрей Кунаков погиб в Мариуполе при „зачистке улицы“. Обычно досмотр и проверку улиц в захваченных населенных пунктах проводят подразделения „второго эшелона“. Бросать на подобные задания элитных разведчиков - по меньшей мере странно..

По данным эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, в боевых действиях на территории Украины принимает активное участие Центр специального назначения ФСБ — в том числе и при проведении силовых операций на оккупированных территориях (например, в Херсоне).

Из открытых источников известно о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, погибших в ходе вторжения в Украину. Большая часть этих потерь - служащие погранвойск, которые подчиняются ФСБ. Однако есть среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

Поступают сообщения и о потерях в спецназе „Витязь“: там по меньшей мере семь погибших, включая двух офицеров. Этот отряд был первым спецподразделением в составе внутренних войск, поэтому служба там считается особенно престижной, а стандарты подготовки бойцов - одними из самых высоких.

На основании этих наблюдений можно предположить, что список подтвержденных потерь личного состава российской армии, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен, чем реально захоронено в России.

Схожую тенденцию мы видим и при изучении ситуации на российских кладбищах. В поисках захоронений российских военных, погибших после 24 февраля 2022 года, мы обнаруживаем не только могилы тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) захоронений солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

Фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых потерь „Меркурия“) опознать пока не удалось.

Сообщается также, что вместе с Цвиренко погиб и старший лейтенант того же подразделения Анатолий Ежов.

В случае лейтенанта Никиты Цвиренко было лишь указано, что он поступил на службу в подразделение спецназа Росгвардии, но не уточнялось, в каком именно городе. Би-би-си заметила, что в 2021-2022 годах Никита Цвиренко заявлялся на соревнования по футболу и спортивному ориентированию в Смоленске, где базируется „Меркурий“. Его фотография и дата рождения совпадают с опубликованным изображением погибшего офицера.

Десантники 331-го полка считались одним из сильнейших подразделений российской армии. Они регулярно побеждали в различных межведомственных соревнованиях и неоднократно маршировали 9 мая по брусчатке Красной площади в Москве. Солдаты и офицеры полка отметились в операциях российской армии на Балканах, воевали в Чечне, а также принимали участие в боевых действиях на территории Донецкой области Украины в 2014 году.

Судя по открытым данным, наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и еще 20 офицеров.

В итоге основная тяжесть боев в первые недели войны легла на отряды ВДВ.

„Общевойсковые подразделения ВС РФ оказались не готовы к штурмовым действиям. Причем малая часть – концептуально, из-за недостатка в штате тяжелой техники, а гораздо большая – технически, из-за банального неумения вести ближний бой со стрелковым оружием“ - отмечает отставной российский офицер Александр Аратюнов.

Не считая опыта нескольких подразделений, соединения российской пехоты не принимали активного участия в боевых действия со времен российско-грузинской войны 2008 года.

Десантники составляют ровно пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украиной.

Если все эти офицеры действительно погибли в Украине, это очень серьезный удар для спецназа ФСБ. Для сравнения: последний раз более трех сотрудников за полгода „Альфа“ теряла в 1995-1996 годах - после тяжелых штурмов в Будённовске и Первомайском.

На кладбище Екатеринбурга похоронен подполковник ФСБ Алексей Крюков, погибший в самые первые дни войны. На его могиле - венок от управления „А“ ФСБ, а на поминальной фотографии - логотип отряда „Альфа“. В июне публиковались сообщения о гибели капитана 'Альфы“ Ильи Цуприка, но затем была высказана версия, что тот мог погибнуть и раньше, в Сирии.

Летом на „аллее героев“ Николо-Архангельского кладбища в Подмосковье появилась могила подполковника Владимира Маргиева. Где именно служил офицер неизвестно, но на фотографии он одет в темно-синюю форму с эмблемами ФСБ. По традиции, на этой аллее хоронят сотрудников спецназа ФСБ „Альфа“ и „Вымпел“, хотя изредка встречаются и захоронения других военных.

Активное участие во вторжении на территорию Украины приняли и подразделения российской морской пехоты. В основном они воюют на южном фронте.

Гораздо меньше известно о потерях в самом элитном отряде ВДВ - 45-й гвардейской бригаде спецназа, базирующейся в подмосковной Кубинке. По открытым источникам Би-би-си удалось установить гибель 14 военнослужащих этого подразделения, в том числе одного офицера. Для сравнения: за семь лет военных операций России в Сирии сообщалось лишь о трех погибших военнослужащих этой бригады.

„Было решено удовлетворить просьбу военной части - они сейчас, как никто, имеют на это право“, – отметил мэр Ставрополя. Вопрос о создании мемориала памяти погибших в Украине обещали обсудить с десантниками „после окончания спецоперации“.

На фоне поступающих сообщений о потерях, жители Ставрополя предложили удлинить созданную много лет назад Аллею памяти в честь погибших десантников. Но в ответ командование 247-го полка попросило построить на свободном месте парковку для машин.

Серьезные потери понес и 247-й гвардейский полк ВДВ из Ставрополя. За год до начала войны он получил специальный вымпел минобороны „в знак особого доверия и признание заслуг“. За шесть месяцев боевых действий в Украине десантники потеряли 63 человека, включая командира полка и не менее 12 других офицеров.

С учетом тех военнослужащих, о чьей смерти публично не сообщалось, реальное число погибших в 331-м полку может достигать 150 человек. Если добавить к этому примерное число раненых (из расчета, что на каждых двух погибших приходится примерно по семь раненых), полк мог не досчитаться 650-670 человек. Это более половины предполагаемой численности 331-го полка на момент начала войны.

Попытка прорваться к Киеву в начале марта стоила военным 331-го полка десятков жизней. После отступления россиян подразделение ненадолго вывели в Беларусь. В начале апреля костромские десантники приняли участие в боях за Изюм в Донецкой области, а в мае были переброшены в Луганскую область, под город Попасная.

По состоянию на 1 сентября у Би-би-си есть информация о 67 российских военных летчиках, погибших в ходе вторжения в Украину (включая штурманов и бортмехаников).

Также известно о 52 погибших из 155-й гвардейской бригады, в их числе - восемь офицеров.

336-я гвардейская бригада потеряла 40 морских пехотинцев, в том числе начальника штаба бригады в звании полковника и замполита бригады в чине подполковника.

К августу многие воюющие российские солдаты и офицеры получили новые личные аптечки. Их купили волонтеры на деньги, которые для военных собирали по всей стране.

„Оснащенность солдат аптечками и реальные навыки быстрого оказания первой помощи раненым на поле боя играют огромную роль в войне. Это напрямую влияет на количество потерь и число выживших. Россия уже наступала на эти грабли в Чечне, когда долго не могла наладить эффективную систему эвакуации своих раненных. Непохоже, чтобы на этот раз Москва учла совершенные ошибки в вопросах медобеспечения“, - отмечает профессор Королевского института исследований в области обороны Сара Эшбридж.

Уставные аптечки морпехов и других российских военнослужащих содержат резиновый жгут образца 60-х годов прошлого века и не включают современные жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства и окклюзионные пластыри, давно введенные в состав медицинских подсумков стран НАТО. Из-за этого у раненных солдат российской армии гораздо меньше шансов выжить, чем у их западных коллег.

В комментариях к посту о гибели второго комбрига, знакомые с ним люди писали, что полковника „не успели довезти до госпиталя“. Если все действительно так, то это яркая иллюстрация серьезных проблем российской армии: нехватки современных личных аптечек и оперативно работающих каналов эвакуации раненых.

По открытым данным, наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Морпехи потеряли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады: Алексей Шаров погиб еще в марте, а сменивший его Сергей Кенс - в июле.

Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15- 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Несмотря на формальное наличие сотен современных и боеспособных многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию воздушно-космические силы России не смогли, отмечают эксперты. Не исключено, что это связано с потерей в первые месяцы войны ведущих военных летчиков.

„На практике число российских пилотов, обладающих нужными навыками и опытом для использования всего потенциала многоцелевых истребителей, очень ограничено“ - отмечает старший аналитик Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

„Налет многих российских пилотов составляет около 80 часов в год. И этого недостаточно для того, чтобы быть действительно выполнить ту первостепенную роль, которую на них возложили“, - продолжает он.

Данные о потерях среди летчиков могут быть косвенным подтверждением слов эксперта. По меньшей мере пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку еще несколько лет назад. Их участие в боевых вылетах может быть свидетельством нехватки молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

В тоже время десятки опытных пилотов были сбиты в первые недели войны. Например, командир авиационного полка из Забайкалья погиб в первый же день боевых действий. Командир авиационного звена с опытом войны в Грузии и Сирии не вернулся из полета 8 марта.

По оценке британской разведки, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в России шла по строгому и заранее утвержденному плану, имевшему цель произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.

Такая система могла подавлять инициативу и не способствовала отработке навыка быстро принимать самостоятельные решения. Это могло помешать развитию боевых навыков молодых экипажей российской военной авиации.

„Трудно понять, что именно делают российские пилоты в ходе большинства боевых вылетов, поскольку в открытых источниках такой информации нет. Но мы точно видим и знаем, что российские самолеты редко заходят вглубь территории, контролируемой Украиной, из-за неизменно сохраняющейся эффективность украинской системы противоракетной обороны класса „земля-воздух“, - отмечает Бронк.

„Так что, несмотря на наличие сотен современных (и на бумаге боеспособных) многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию Воздушно-космические силы не смогли“, - подытоживает эксперт.