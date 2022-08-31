Раймонд Кальюлайд: у стран Балтии нет оснований быть благодарными Горбачеву за независимость

„Горбачев войдет в историю как противоречивый политик. На Западе многие видят его лидером, с которым (как сказала Тэтчер) „можно было иметь дело“. Горбачев пошел на серьезные уступки, за что многие в России до сих пор люто его ненавидят.

Горбачевская перестройка привела в итоге к развалу СССР и стала началом периода большой неразберихи в 1980-х. В России хорошим словом это время не вспоминают. Есть ли у нас, в странах Балтии, причины быть Горбачеву благодарными за нашу независимость? Конечно, нет. Горбачев изо всех сил хотел сохранить СССР. У него просто это не получилось.

Мы до сих пор не знаем, какой точно была роль Горбачева в кровопролитии в Вильнюсе. Но скорее права Литва – силу применили осознанно и с одобрения с самого верха.

Во имя восстановления „сданных“ Горбачевым позиций сейчас идет война в Украине. И нынешнее руководство России даже не скрывает это. Из разговоров Путина с иностранными дипломатами в 1990-х видно, что для Путина, который во время Горбачева работал в КГБ, признание независимости стран Балтии, и особенно Эстонии, стало полным нонсенсом, с которым он не хотел и не хочет мириться до сих пор.

И, конечно, Россия и дальше будет ссылаться на данные Горбачеву устные гарантии нерасширения НАТО на Восток. Где бы мы были сегодня, если бы расширения не произошло?“