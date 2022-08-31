ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (189-й день) | Новые удары российской армии по Никополю и Харькову. Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Новые удары армии России по Никополю и Харькову. В ночь на среду российская армия нанесла несколько ударов по Никополю, обстрелам также снова подвергся Харьков, сообщают украинские власти. Как пишет глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, Никополь обстреливали из реактивных установок залпового огня „Град“. „Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район“ – написал Резниченко. По его словам, в течение ночи этот регион четыре раза подвергался обстрелам из РСЗО и артиллерии, в том числе дважды – город Никополь.

В Энергодаре под обстрел попало здание городского совета. Мэр оккупированного российскими военными города Энергодар Дмитрий Орлов сообщил, что под обстрел попало здание Энергодарского городского совета. Фото с последствиями обстрела он выложил в своем телеграм-канале. В Энергодаре находится Запорожская АЭС, на которую в ближайшее время должна прибыть миссия Международного агентства ООН по атомной энергии. Инспекторы МАТАТЭ уже выехали в направлении станции из Киева.

Оккупационные власти Запорожья отказались делать спецпропуска миссии МАГАТЭ. Чтобы попасть на занятую российскими войсками часть Запорожской область, эксперты МАГАТЭ должны стоять в общей очереди, потому что оккупационные власти решили не делать им спецпропуска, сказал Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлём администрации позицию члена главного совета. „Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобождённую часть Запорожской области (так российские военные называют оккупированную ими украинскую территорию - примечание Би-би-си). Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России“, - написал он.

Новый обстрел Харькова - пострадало одно из предприятий. Российские войска обстреляли Киевский район Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. „Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется“, - написал он. В ночь на среду, 31 августа, Харьков уже подвергся обстрелу. В сводке офиса президента Украины говорилось, что ночью российская армия выпустила по городу три ракеты с белгородского направления.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. По данным ведомства, делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в город около 15:00 по местному времени. Оккупационные власти той части Запорожья, которую контролируют российские военные, заявили, что не выдадут международным инспекторам спецпропуска, и они будут въезжать на оккупированную Россией территорию в порядке общей очереди.

Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине США в ближайшие дни намерены объявить о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. „Мы выделили более 13 млрд долларов военной помощи Вооруженным силам Украины и будем продолжать это делать. В ближайшие дни будут сделаны объявления о дополнительной поддержке в области безопасности“, - сказал он журналистам.