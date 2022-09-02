02.09.2022, 09:40
ИМПЕРИЯ APOLLO: смелые идеи и агрессивные методы, или Как книжный магазин стал киномонополистом
Если в Латвии и Литве тревожный глас, предупреждающий о монополии, звучит громко, то в Эстонии его уже не слышно. Спорное приобретение кинотеатра Coca-Cola Plaza компанией Apollo положило конец серьезной конкуренции среди эстонских кинотеатров. История Eesti Ekspress.
Apollo не имеет равных. Совместному бизнесу Маргуса Линнамяэ и Ивара Венделина в той или иной степени принадлежит весь мир кино в нашей стране: кинотеатры, кинопрокат, производство фильмов, вторичный рынок. Пределы этой империи простираются далеко за стены кинотеатров, и в странах Балтии остается все меньше торговых центров, где нет Apollo или связанных с ней компаний.