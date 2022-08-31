Алексей Навальный: мое отношение к Горбачеву эволюционировало

„Мое отношение к Горбачеву эволюционировало от дикого раздражения - он стоял на дороге обожаемых мною „радикальных демократов“, до печального уважения. Когда выяснилось, что „радикальные демократы“ оказались преимущественно сборищем воров и лицемеров, Горбачев остался одним из очень немногих, кто не использовал власть и возможности для личной выгоды и обогащения. Он ушел от власти мирно и добровольно, уважая волю избирателей. Одно это - великий подвиг по стандартам бывшего СССР.

Уверен, что его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками.

Мои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича“, - написал Навальный, Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии строгого режима во Владимирской области.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Москве после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года.

Зимой 2021 года суд назначил Навальному реальный срок по делу „Ив Роше“ и отправил оппозиционера в колонию общего режима в Покрове. В июне этого года его перевели в исправительное учреждение строгого режима в Мелехове Владимирской области. Это произошло в связи с тем, что в силу вступил его приговор по другому делу — о мошенничестве. Оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы и штраф 1,2 млн руб. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана, напоминает РБК.

