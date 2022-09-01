„Грибник ошибается только раз“: как отличить съедобный гриб от его двойника?
Продолжаем знакомиться с грибами двойниками и ещё раз напоминаем старую, как мир мудрость: „Грибник ошибается только раз“.
Горько! Горько! Не только на свадебной церемонии можно услышать подобные выкрики гостей, но и на семейном ужине, когда хозяйка случайно или по незнанию допустит присутствие в приготовленном ею блюде этого гриба - хотя бы одного.
Причём на подготовительном этапе горечи у него не избежать ни вымачиванием, ни вывариванием. Помните шутку про грибы для тёщи? Наверное, острословы именно этот гриб имели в виду. Есть только один способ сохранить его кулинарные кондиции, но об этом чуть позже.
Меж тем внешне этот трубчатый гриб похож не только на подберёзовик, но даже и на… Кого бы вы думали? На самого Царя грибов – на белый!
В предыдущей моей публикации мы рассматривали некие так называемые „ложные грибы“. Конкретно речь шла об имеющих сходство с лисичкой обыкновенной – говорушке оранжевой и ежовике жёлтом. Напомню, что вышеупомянутые грибы не ядовитые, более того, ежовик так вообще считается деликатесным. Сегодня в „их полк прибывает“ Ложный белый гриб. И этот двойник будет, пожалуй, покруче. Отравления при употреблении его, как и в случае с ложными лисичками, не произойдёт, но супчик или жаркое будут гарантированно испорчены из-за горького и отвратительного вкуса. Кстати, все болетовые грибы (боровики, белые, польский гриб, дубовики, моховики, подберёзовики, подосиновики и т.д), то есть грибы с трубчатым гименофором (нижняя часть шляпки), и даже гриб из их компании со зловещим названием сатанинский – съедобны (сатанинский только после обязательного отваривания!).
Белая или кремовая мясистая мякоть желчного гриба горчит, на срезе слегка розовеет, а при надавливании чуть-чуть краснеет. Запах или не ощущается, или неприятный. Стопроцентный метод опознавания горчака – лизнуть гименофор или мякоть гриба на срезе, сразу почувствуете горечь.
Ещё одно отличие от подберёзовиков и белых – горчак растёт и на пнях, и на корнях деревьев. В плане образования микоризы непривередлив, образует её с различными видами деревьев.
Насекомые обходят этот гриб стороной и не внедряют в него свои личинки. Чем-то горчак похож в этом на лисичку. А как же, кому охота иметь „горькую колыбель“! Видать, грибные комарики не дураки, распознают грибы, как заправские микологи.
Ещё одна интересная деталь: в давние времена кусочки мякоти горчака использовали, вы думаете как? Правильно, как эффективное желчегонное средство. То бишь клин вышибали клином.
В заключение об обещанных кулинарных кондициях. Особо продвинутые кулинары утверждают, что высушенные шляпки желчного гриба теряют горечь. Говоря о приготовленных из него блюдах, они не жалеют комплиментов: ароматнейшие, вкуснейшие, изумительнейшие…
Честно признаюсь, никогда не пробовал, может быть и так. Ну, так, кто-то утверждает, что нет ничего вкуснее лягушки, а кто-то, простите, собаки. Увольте, это не для меня и „оборотней в шляпке“ я тоже есть не стану, ведь в лесах пока ещё есть грибки и повкуснее.
Интересных вам находок, уважаемые грибники! И берегите природу!