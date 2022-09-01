„Грибник ошибается только раз“: как отличить съедобный гриб от его двойника?

Горько! Горько! Не только на свадебной церемонии можно услышать подобные выкрики гостей, но и на семейном ужине, когда хозяйка случайно или по незнанию допустит присутствие в приготовленном ею блюде этого гриба - хотя бы одного.

Причём на подготовительном этапе горечи у него не избежать ни вымачиванием, ни вывариванием. Помните шутку про грибы для тёщи? Наверное, острословы именно этот гриб имели в виду. Есть только один способ сохранить его кулинарные кондиции, но об этом чуть позже.

Меж тем внешне этот трубчатый гриб похож не только на подберёзовик, но даже и на… Кого бы вы думали? На самого Царя грибов – на белый!

В предыдущей моей публикации мы рассматривали некие так называемые „ложные грибы“. Конкретно речь шла об имеющих сходство с лисичкой обыкновенной – говорушке оранжевой и ежовике жёлтом. Напомню, что вышеупомянутые грибы не ядовитые, более того, ежовик так вообще считается деликатесным. Сегодня в „их полк прибывает“ Ложный белый гриб. И этот двойник будет, пожалуй, покруче. Отравления при употреблении его, как и в случае с ложными лисичками, не произойдёт, но супчик или жаркое будут гарантированно испорчены из-за горького и отвратительного вкуса. Кстати, все болетовые грибы (боровики, белые, польский гриб, дубовики, моховики, подберёзовики, подосиновики и т.д), то есть грибы с трубчатым гименофором (нижняя часть шляпки), и даже гриб из их компании со зловещим названием сатанинский – съедобны (сатанинский только после обязательного отваривания!).

Белая или кремовая мясистая мякоть желчного гриба горчит, на срезе слегка розовеет, а при надавливании чуть-чуть краснеет. Запах или не ощущается, или неприятный. Стопроцентный метод опознавания горчака – лизнуть гименофор или мякоть гриба на срезе, сразу почувствуете горечь.

Ещё одно отличие от подберёзовиков и белых – горчак растёт и на пнях, и на корнях деревьев. В плане образования микоризы непривередлив, образует её с различными видами деревьев.