ВИДЕО | Как выглядит советский бункер „как у Путина“ в Латвии?
Журналисты YouTube-канала „И Грянул Грэм“ отправились в один из самых секретных советских объектов - ядерный бункер в Лигатне, который находится в 9 метрах под землей. В нем обустроено убежище для латвийской элиты коммунистической власти. К счастью, подземелье не использовалось по назначению, однако там сохранены оригинальное оборудование и мебель советских времен.
Мы приехали в Лигатне, чтобы рассказать о том, что здесь находится в девяти метрах под землей. А именно - о бункере, который могла использовать советская элита в случае ядерной опасности. Почти как у Путина - ведь сколько разговоров было о том, что президент Российской Федерации скрывается в неком загадочном бункере.
Понятно, что бункер Путина, вероятно, гораздо больше, комфортабельнее, возможно, роскошнее. Но в целом, принцип понятен. Так давайте же заглянем в прошлое, чтобы лучше понимать будущее, ведь в контексте геополитической ситуации и ядерных угроз эта тема снова становится актуальной.
Смотрите видеоэкскурсию по бункеру в видео ниже: