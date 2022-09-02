ВИДЕО | Как выглядит советский бункер „как у Путина“ в Латвии?

Мы приехали в Лигатне, чтобы рассказать о том, что здесь находится в девяти метрах под землей. А именно - о бункере, который могла использовать советская элита в случае ядерной опасности. Почти как у Путина - ведь сколько разговоров было о том, что президент Российской Федерации скрывается в неком загадочном бункере.