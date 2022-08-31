Сотрудничество Кийбус и Леванди закончилось, теперь фигуристка будет тренироваться в Нидерландах

В настоящее время Кеннесу всего 26 лет, он является многократным чемпионом Нидерландов в мужском одиночном катании и участвовал в нескольких чемпионатах Европы, но в топ-20 так и не попал, пишет ERR Sport.

„После операции было время подумать, как вообще поступать дальше. Я сразу поняла, что хочу продолжать выступать. Но нужно внести изменения и должны быть предприняты шаги для их реализации. Я чувствовала, что по старому пути больше двигаться не могу“, — объяснила Кийбус свой выбор.

„Я определенно должна поблагодарить Анну Леванди. За проделанную большую работу, за все эти годы, за свои достижения. Ничего плохого сказать я не могу, благодарю от всего сердца. Наше сотрудничество закончилось на хорошей и позитивной ноте“, — похвалила Кийбус уже бывшего тренера.