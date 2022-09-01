Тренер сборной Эстонии: 24 февраля я вышел на завтрак с надписью „Россия“ на форме. Конечно, на меня наехали...

В сорокаминутном интервью Риво рассказал о решении покинуть сборную России, об отношении спортсменов других стран после начала войны. Поделился мнением относительно того, почему в волейбольной сборной Эстонии нет русских ребят. Обсудили мы так же и заработки лучших волейболистов и даже сборную Эстонии... по баскетболу.

„Решение покинуть сборную России пришло из-за ситуации в Украине. Когда началась война, другого выхода я не видел. Российская Федерация волейбола среагировала на мое решение нормально, они первые предложили закончить сотрудничество. Я согласился“ - сказал Риво.

„В день начало войны (24 февраля) в Украине мы были на сборах в Тенерифе и когда утром мы проснулись, то никто не мог поверить в происходящее. Я жил в одном номере с членом российской сборной (он статистикой занимался), у него на тот момент вся семья была в Киеве, он был просто шокирован этой ситуацией. Когда мы шли на тренировку, то все игроки у нас спрашивали: „Почему так?“. Российские игроки были в шоке, они ничего не могли им ответить“, — поделился первыми эмоциями после начале войны в Украине Риво.

Риво рассказал о том как во время завтрака на него чуть не напал спортсмен из другой команды: „Я был в майке с надписью „Российская сборная по пляжному волейболу“ и ко мне подошёл спортсмен с вопросами: „Что вы делаете? Я с Украины, у меня там семья“. Я ответил, что я вообще из Эстонии и сам ничего не понимаю. Потом мы нормально поговорили и я надеюсь, он понял, что не все люди плохие. У нас оставалось еще четыре дня сборов, и они были очень тяжелым, что даже не хотелось выходить из отеля, ничего не хотелось“.