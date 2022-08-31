ВИДЕО | Смерть - это почетно: как российская сторона отреагировала на убийство Дарьи Дугиной и при чем здесь русский язык

Одно из самых громких событий минувшей недели - убийство Дарьи Дугиной. Чем оно может быть интересно с точки зрения языка? Конечно, реакциями и формулировками.

Один из главных российских нарративов - мотив совершения подвига. Именно об этом говорил ее отец Александр Дугин на похоронах: „еще с детства чуть ли ни первыми ее словами были „Россия“, „наша держава“, „наш народ“, „наша империя“. Странно себе предстваить, чтобы у человека были первыми именно такие слова, но допустим.

„Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света“ - приводит Дугин последние слова дочери. Далее он говорит: „она погибла за Россию на фронте и фронт этот здесь“. Здесь мы видим этот мотив подвига.

Подобные слова повторяли и другие официальные лица, публицисты, пропагандисты. Так, Александр Проханов, обращаясь к Дугину, пишет: „Кромешный удар, направленный на вас, приняла на себя ваша дочь, совершив тем самым великий дочерний подвиг. Всякая великая идея требует великой жертвы“. Здесь мы вообще видим, что слово „великий“ три раза повторяется. Также здесь прямо говорится, что это - подвиг. То есть, умереть за родину - это почетно. И не важно, что на самом деле власти твоей страны делают и какие у них мотивы. здесь можно усмотреть отсылку к цитате Путина: „мы попадем в рай, а они просто сдохнут“. Под „они“ здесь имеются в виду „бездуховные“ западные страны.