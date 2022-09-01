Прощай, электричество по четыре евро за киловатт-час! Новый чудо-проект глубоко под землей в Палдиски

Была середина августа, на улице дул жаркий ветер, и мы только что вернулись с конференции по развитию Палдиски. Все там говорили об электроэнергии, потому что вечером того же дня ее биржевая цена должна была вырасти до рекордных четырех евро за киловатт-час.

Еще до недавнего времени такая высокая стоимость казалась невероятной, вроде встающего на западе солнца. Однако теперь все стало реальностью.

Бывший министр экономики Таави Аас заявляет, что биржу электроэнергии больше нельзя сравнивать с тяжелобольным пациентом - тот уже испустил дух.

Райво Варе, который всегда в курсе всех событий, говорит, что финансовые спекулянты „раздувают“ цены на биржах.

Депутат Европарламента от соцдемов Раймонд Кальюлайд предупреждает, что осенью и зимой жители Эстонии могут остаться без электричества на несколько недель.

Проклятиям нет конца и края.

Но у Пеэпа Сийтама, много лет проработавшего в энергетической отрасли инженера-строителя по образованию, есть решение этой проблемы.

Возглавляемая Сийтамом компания Energiasalv (“Энергетические закрома“) тщательно изучила грунт под городом Палдиски и его окрестностями. Energiasalv хочет построить там необычную для Эстонии станцию-накопитель - насосную гидроаккумулирующую электростанцию. Это убережет население и предприятия от резкого повышения цен. Нам больше не придется платить запредельные цены вроде четырех евро за киловатт-час.