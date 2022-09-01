Рост цен на топливо не охладил любовь водителей к внедорожникам

Предполагалось, что высокие цены на топливо, инфляция и неуверенность в завтрашнем дне заставят людей пересмотреть свои расходы и провести реорганизацию для экономии затрат. Хотя автобусные компании говорят, что люди больше пользуются общественным транспортом, автомобильный рынок не показывает признаков охлаждения. Карин Саар, руководитель отдела лизинговых продуктов частного клиента Swedbank , сообщила, что по сравнению с первыми двумя кварталами этого года во втором квартале было приобретено на 11% больше автомобилей. „ Самые активные периоды на автомобильном рынке, как правило, весна и начало лета. При выборе нового автомобиля ценится оборудование для обеспечения безопасности и комфорта, а внедорожники продолжают оставаться фаворитами жителей Эстонии,“ — говорит Саар, добавляя, что Toyota RAV4 — самая популярная модель среди клиентов Swedbank.

По словам Андруса Валма, генерального директора фирмы Mobire Group, которая предлагает услуги долгосрочной аренды автомобилей, аренда автомобилей также становится все более популярной, и по сравнению с первой половиной прошлого года, за первые шесть месяцев 2022 года количество пользователей услуги аренды автомобилей увеличилось почти вдвое. „Мы видим, что услуга аренды автомобилей в Эстонии очень популярна. Долгосрочную аренду с полным комплексом услуг предпочитают жители Эстонии в возрасте 25-35 лет,“ — сказал Валма, добавив, что молодое поколение предпочитает комфорт и скорость. Вероятно, поэтому аренда автомобиля популярнее покупки, т.к это не приводит к дополнительным расходам и надоедливым отнимающим время дополнительным обязательствам. „Молодому поколению нужны более простые и быстрые решения. При заказе нового автомобиля, часто длительные сроки доставки, но хотелось бы немедленно получить желаемое, - объясняет Валма популярность проката автомобилей среди молодых водителей. Если дело доходит до аренды автомобилей, то жители Эстонии выбирают внедорожники – самые популярные модели – Škoda Kodiaq, Nissan Qashqai, Škoda Octavia и Kia Sportage.