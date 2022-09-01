Рост цен на топливо не охладил любовь водителей к внедорожникам(3)
Цены на топливо бьют рекорды, цены растут, и все предупреждают о предстоящих осенью трудностях. Однако это не уменьшило страсти жителей Эстонии к автомобилям. Продажа и аренда автомобилей становятся все более популярными. Внедорожники по-прежнему лидируют как по продажам, так и по аренде.
Предполагалось, что высокие цены на топливо, инфляция и неуверенность в завтрашнем дне заставят людей пересмотреть свои расходы и провести реорганизацию для экономии затрат. Хотя автобусные компании говорят, что люди больше пользуются общественным транспортом, автомобильный рынок не показывает признаков охлаждения. Карин Саар, руководитель отдела лизинговых продуктов частного клиента Swedbank, сообщила, что по сравнению с первыми двумя кварталами этого года во втором квартале было приобретено на 11% больше автомобилей. „ Самые активные периоды на автомобильном рынке, как правило, весна и начало лета. При выборе нового автомобиля ценится оборудование для обеспечения безопасности и комфорта, а внедорожники продолжают оставаться фаворитами жителей Эстонии,“ — говорит Саар, добавляя, что Toyota RAV4 — самая популярная модель среди клиентов Swedbank.
По словам Андруса Валма, генерального директора фирмы Mobire Group, которая предлагает услуги долгосрочной аренды автомобилей, аренда автомобилей также становится все более популярной, и по сравнению с первой половиной прошлого года, за первые шесть месяцев 2022 года количество пользователей услуги аренды автомобилей увеличилось почти вдвое. „Мы видим, что услуга аренды автомобилей в Эстонии очень популярна. Долгосрочную аренду с полным комплексом услуг предпочитают жители Эстонии в возрасте 25-35 лет,“ — сказал Валма, добавив, что молодое поколение предпочитает комфорт и скорость. Вероятно, поэтому аренда автомобиля популярнее покупки, т.к это не приводит к дополнительным расходам и надоедливым отнимающим время дополнительным обязательствам. „Молодому поколению нужны более простые и быстрые решения. При заказе нового автомобиля, часто длительные сроки доставки, но хотелось бы немедленно получить желаемое, - объясняет Валма популярность проката автомобилей среди молодых водителей. Если дело доходит до аренды автомобилей, то жители Эстонии выбирают внедорожники – самые популярные модели – Škoda Kodiaq, Nissan Qashqai, Škoda Octavia и Kia Sportage.
И генеральный директор Mobire, и руководитель отдела лизинговых продуктов Swedbank заявляют, что, несмотря на трудные времена, пока не заметно, чтобы люди искали альтернативы автомобилям. „Хорошие времена в экономике предложили нам удобства, от которых мы не готовы так легко отказаться,“- сказал Валма.