КОЛОНКА RusDelfi | Товарищ Горбачев, до свидания!

В последний час 30 августа пришли новости о кончине единственного президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Память о нем будет жить дальше и в Эстонии, и в России, и в целом мире. Как оценить его роль в истории? Это зависит от точки зрения оценивающего.

В западном мире Горбачева глубоко уважали, и о нем безусловно будут помнить как о человеке, сумевшем завершить холодную войну, остановить ядерное противостояние, которое ужасало людей по обе стороны „железного“ занавеса на протяжении 80-х годов прошлого столетия. Кроме того, его деятельность как лидера Советского Союза способствовала слиянию двух Германий; он не позволил местным коммунистами и чекистам утопить в крови „бархатные революции“ в 1989 и 1990 годах, которые дали возможность центральной и восточной Европе распрощаться с коммунистическим ярмом. За эти достижения Горбачеву в 1990 году заслуженно присудили Нобелевскую премию мира.

В истории Эстонии, Латвии и Литвы Горбачев является неоднозначной фигурой. В начале его срока на посту генерального секретаря СССР в Эстонии ничего особенно не менялось. Так продолжалось до 1988 года, пока с кресла не скинули лидера эстонской коммунистической партии Карла Вайно. Маховик истории был запущен. После этого в Эстонии события стали развиваться стремительно, и в конечном итоге страна обрела независимость. Горбачев, тем не менее, не планировал разваливать СССР, поэтому в 1991 году в Литве и Латвии произошли драматические события: в Вильнюсе гусеницы советских танков давили протестующих, в Риге — на улице расстреливали людей. В то же время в Литве выстрелами в затылок ОМОН казнил пограничников. В странах Балтии многие люди так и не смогли простить этого Горбачеву, несмотря на то, что он сам неоднократно утверждал, что ничего не знал о происходящем.

Роль Михаила Горбачева в истории России противоречива; он первый с 1917 года государственный лидер, давший народу глоток воздуха свободы. Тогда-то люди вдруг поняли, что больше не хотят жить под диктатурой одной партии и КГБ. Большую политическую борьбу с Борисом Ельциным к 1991 году Горбачев проиграл. Во время эпохи Путина Горбачеву постарались придать исключительно негативную роль разрушителя советской империи, несмотря на то, что Владимир Путин и его соратники тоже нарушили свою чекистскую присягу и не побежали в 1991 году защищать любимую советскую власть. Вероятно, роль Горбачева в российской истории будет много раз переосмыслена в зависимости от того, какой политический поворот будет делать власть. Но Михаилу Сергеевичу надо отдать должное: он дал народу свободу и уже не важно, что народ в то время толком не знал, что с этой свободой делать. И надо поблагодарить Горбачева за то, что крах Советского Союза не стал кровавой вакханалией.