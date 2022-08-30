ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (188-й день) | Украина готовится к „активной деоккупации“ Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает пресс-служба Офиса президента. Встреча прошла перед визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. „Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба“, - сказал Зеленский в начале встречи.

Миссия МАГАТЭ отправилась к Запорожской АЭС и прибудет туда позднее на этой неделе. Часть сотрудников миссии останутся на станции на постоянной основе.

В результате удара армии РФ по Харькову погибли по меньшей мере пять человек , семеро получили ранения, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов. Один из снарядов приземлился в популярном месте отдыха Саржин Яр, где находится источник.

По мнению военной разведки Минобороны Великобритании, российские войска в районе оккупированного Херсона, несмотря на усилия по укреплению группировки, испытывают проблемы с личным составом и снабжением. Большинство российских подразделений вокруг Херсона остаются недоукомплектованными и находятся в сильной зависимости от путей снабжения через паромные переправы и понтонные мосты. Смогут ли россияне противостоять начавшемуся украинскому контрнаступлению в регионе, в решающей степени зависит от того, окажется ли успешной реорганизация оперативного командования, показавшего свою неэффективность в начале вторжения, говорится в отчете британского оборонного ведомства.

В Херсоне и области произошло частичное отключение электроснабжения, сообщают российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на оккупационные власти и собственных корреспондентов в городе. По сообщениям российских агенств, в Херсоне выключились светофоры, прекратилось движение троллейбусов и погас свет в зданиях. Сообщается и о частичном отключении водоснабжения.

Украинские источники говорят о наступлении ВСУ под Херсоном, в городе звучат взрывы и выстрелы. Под Херсоном убит украинский депутат-перебежчик Алексей Ковалев, который пошел служить в оккупационную администрацию.

Страны ЕС договорились координировать переподготовку украинской армии

В Праге прошла встреча министров обороны стран-членов Евросоюза, участники которой согласовали совместный план по обучению украинских военнослужащих.

„Речь не только непосредственно о боевых действиях, но и в целом о том, как ведется война, именно этому будут обучать военнослужащих“, - уточнил по окончании переговоров глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, многие страны Евросоюза сейчас предлагают помощь в обучении и переподготове украинской армии, так что назрела необходимость консолидировать эти усилия, чтобы их можно было координировать между собой.

Организатором переговоров выступил сам Боррель, выступивший с такой инициативой на прошлой неделе. Подробностей своего предложения он не сообщил, но основная идея состоит в том, что украинские военные должны пройти обучение в соседних странах-членах ЕС.

Украина готовится к „активной деоккупации“ Крыма

Украинское командование занимается разработкой эвакуационных маршрутов для жителей Крыма - на случай если те захотят „покинуть полуостров на время активной деоккупации“.

Об этом сообщил в „Твиттере“ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

„Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет“, - написал он, попросив крымчан „держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия“.

Что именно имел в виду Подоляк под „активной деоккупацией“, не уточняется, но, скорее всего, речь идет о готовящемся контрнаступлении украинских войск на юге страны с целью возвращения Автономной республики Крым, аннексированной Москвой в 2014 году, под контроль Киева.