Германия предлагает приостановить визовое соглашение с РФ

Германия предлагает полностью приостановить действие соглашения между Евросоюзом и РФ об облегчении визового режима, заявила во вторник, 30 августа, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на заседании правительства в замке Мезеберг неподалеку от Берлина. Ожидается, что оно будет рассмотрено главами МИД стран ЕС на неформальной двухдневной встрече в Праге, которая пройдет 30 и 31 августа.

По словам Бербок, это предложение может стать „связующим мостом“ между двумя крайними позициями в ЕС - странами, которые требуют полного прекращения выдачи виз россиянам и теми, кто выступает против каких-либо визовых ограничений. Как сообщила немецкий министр, одним из пунктов является полное прекращение выдачи гражданам РФ многолетних многоразовых виз в Евросоюз. Кроме того, страны Евросоюза смогут проверять, на каком основании была подана заявка на визу, и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать ее.

Шопинг россиян в ЕС во время войны против Украины

Власти Германии придерживаются позиции, что возможность попасть из России в Европу по-прежнему должны иметь не только журналисты и оппозиционеры, но и, например, студенты, заявила Бербок. По ее словам, не следует наказывать россиян, критически настроенных по отношению к режиму Путина.

В ЕС уже несколько недель продолжается дискуссия о том, что россияне ездят в Европу на шопинг или отдыхать в отпуск в то время, как в Украине гибнут тысячи людей в результате развязанной Россией войны. На встрече в Праге главы МИД стран Евросоюза попытаются выработать единое решение по этому вопросу. Полное приостановление визового соглашения, заключенного ЕС и Россией в 2007 году, может значительно увеличить стоимость виз в ЕС и усложнить формальности для желающих их получить. Кроме того, это позволит странам ЕС ограничить выдачу шенгенских виз. После нападения России на Украину Евросоюз приостановил действие данного соглашения для бизнесменов, дипломатов и чиновников из России.