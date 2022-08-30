„Травля и дискриминация собственного русскоязычного населения“. МИД РФ обвинил страны Балтии в русофобии из-за сноса советских памятников

„Развернутая властями прибалтийских государств беспрецедентная, по сути близкая к фашистской, кампания по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, по травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, давно вышедшая за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности“, - значится в официальном документе на сайте МИД РФ.

Читателям также напоминают, что, по мнению министерства, националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают „искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств“. Неотъемлемой частью политики стран Балтии, по их мнению, стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня „волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием“.

Закрытие государственных российских СМИ в докладе называют жесткой цензурой информации, а также обвиняют страны в ликвидации русскоязычных детсадов, школ и учебных программ, что „существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства“.

„Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке“, - пишут в заявлении министерства.