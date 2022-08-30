ВИДЕО | Протесты в Ираке: есть убитые и раненые, в Багдаде штурмовали „зеленую зону“

В Ираке не менее 23 человек погибли и более 350 получили ранения после того, как в понедельник, 29 августа, сторонники радикального шиитского проповедника Муктады ас-Садра попытались прорваться в строго охраняемую „зеленую зону“ в Багдаде, где находятся правительственные учреждения и дипломатические представительства. Такие данные приводят агентство AFP и телеканал Al Arabiya. Официального подтверждения количества жертв на момент публикации DW нет.

По предварительным данным, возникла перестрелка между сторонниками ас-Садра и представителями противоборствующей шиитской группировки. Военные применили слезоточивый газ, позже в всей стране был введен комендантский час. Также сообщается, что протесты сторонников ас-Садра перекинулись на другие города Ирака.

Ранее в тот же день через свой микроблог Twitter ас-Садр объявил об окончательном уходе из политики, отметив, что будут закрыты практически все институции, связанные с его именем или с его семьей.

Генсек ООН: Необходимо подняться над разногласиями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к спокойствию, сдержанности и немедленной деэскалации, а также предостерег от насилия. Генсек ООН особо выделил необходимость „подняться над разногласиями и без дальнейшего промедления перейти к мирному и всеобъемлющему диалогу“ о конструктивном выходе из кризиса.

В миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI) призвали демонстрантов немедленно покинуть правительственный квартал, заявив о „чрезвычайно опасном обострении“. „На карту поставлено выживание государства“, - цитирует AFP заявление миссии ООН.

Между тем ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия, утверждают иранское государственное информагентство INA и гостелевидение. В офисе проповедника пока не подтвердили эту информацию.

Политический кризис в Ираке