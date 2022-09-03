Таллиннский активист: Новиков - самый глупый чиновник Эстонии

„Около года назад в Таллинне появился один из самых провальных проектов в современной истории города — проект красных велодорожек, над которым смеялись все кому не лень, - отмечает Артем Дмитриев. - Журналисты и жители города ломали голову над тем, почему вышло то, что вышло, в то время как тогдашний вице-мэр Таллинна Андрей Новиков утверждал, что проект был сделан согласно велостратегии. Однако спустя какое-то время оказалось, что проект появился по ошибке и вместо прочтения стратегии Новиков отделался просмотром картинок. Об этом и других абсурдных заявлениях бывшего вице-мэра я расскажу в новом видео“.

Артем Дмитриев утверждает, что красные велодорожки в Таллинне появились по вине одного человека, а общественный транспорт рискует стать еще хуже.

„После реализации проекта красных дорожек общественность стала задаваться вопросом - кто же автор этой глупости? В этот момента мэрия молчаливо спихивала ответственность друг на друга. При этом был человек, который продолжал бубнить о том, что красные велодорожки - это „лучшая мировая стратегия“ Действительно, понятия о том, что есть „плохо“ и „хорошо“ крайне субъективны, неправильно называть Андрея Новикова идиотом за то, что он верит, что североамериканские красные велодорожки - это лучшая мировая стратегия“ - считает Артем Дмитриев. При этом он добавляет, что есть другие причины критиковать Новикова, которые связаны не только с велодорожками.