БЛОГ УКРАИНКИ | Как президент Эстонии спел украинскую песню „Ой, у лузи червона калина“

На прошлой неделе состоялись два больших праздника – 31-я годовщина Дня восстановления независимости Эстонии и 31-я годовщина Дня независимости Украины. Удивительно и в тоже время так символично, что Украина и Эстония отмечают свои самые важные для своей государственности даты фактически в одно время. 20 августа – Эстония и 24 августа – Украина. Мне было особо приятно принять участие в двух празднованиях и поэтому хочу вам рассказать немного о каждом из них.

31 год назад, 20 августа 1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами „за“ принял Постановление „О независимости Эстонской Республики“, прекратив советскую оккупацию и восстановив независимость Эстонии. Я уже писала неоднократно, что эстонцы как никто понимает всю ту боль, которую испытывает сейчас наша страна. Они долгое время были под гнетом России и знают цену свободы и независимости. Мой друг и глава Асоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар сейчас часто приводит слова бывшего министра обороны Эстонии, покойного генерала Йоханнеса Керта: дерево свободы поливается кровью…Когда он сказал эти слова, Эстония и Украина уже были независимы и никто не думал тогда, что будет война. К сожалению, мы понимаем сейчас, что независимость приобретается в борьбе только таким образом.

В Таллинне торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начались с поминальной церемонии у камня на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикогу, президента страны Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас. Также по случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии башня „Длинный Герман“ на Тоомпеа - оборонительная башня, возведенная около 1371 года - была открыта для посещения. Мне удалось попасть туда и подняться на высоту почти 46 метров. Это было не очень легко – на вершину башни ведет узкая каменная лестница из 215 ступеней. Но зато со смотровой площадки башни открывается великолепный вид на город, это того стоит.