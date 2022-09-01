БЛОГ УКРАИНКИ | Как президент Эстонии спел украинскую песню „Ой, у лузи червона калина“
Украинка Инна Гордиенко продолжает рассказывать о буднях вынужденных переселенцев в Эстонии. Как украинцы в Эстонии отпраздновали День независимости Украины? И что можно было увидеть на Днях моря в Таллинне?
На прошлой неделе состоялись два больших праздника – 31-я годовщина Дня восстановления независимости Эстонии и 31-я годовщина Дня независимости Украины. Удивительно и в тоже время так символично, что Украина и Эстония отмечают свои самые важные для своей государственности даты фактически в одно время. 20 августа – Эстония и 24 августа – Украина. Мне было особо приятно принять участие в двух празднованиях и поэтому хочу вам рассказать немного о каждом из них.
31 год назад, 20 августа 1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами „за“ принял Постановление „О независимости Эстонской Республики“, прекратив советскую оккупацию и восстановив независимость Эстонии. Я уже писала неоднократно, что эстонцы как никто понимает всю ту боль, которую испытывает сейчас наша страна. Они долгое время были под гнетом России и знают цену свободы и независимости. Мой друг и глава Асоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар сейчас часто приводит слова бывшего министра обороны Эстонии, покойного генерала Йоханнеса Керта: дерево свободы поливается кровью…Когда он сказал эти слова, Эстония и Украина уже были независимы и никто не думал тогда, что будет война. К сожалению, мы понимаем сейчас, что независимость приобретается в борьбе только таким образом.
В Таллинне торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начались с поминальной церемонии у камня на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикогу, президента страны Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас. Также по случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии башня „Длинный Герман“ на Тоомпеа - оборонительная башня, возведенная около 1371 года - была открыта для посещения. Мне удалось попасть туда и подняться на высоту почти 46 метров. Это было не очень легко – на вершину башни ведет узкая каменная лестница из 215 ступеней. Но зато со смотровой площадки башни открывается великолепный вид на город, это того стоит.
Возможно, кто-то не знает, но флаг, развевающийся на вершине Длинного Германа, символизирует действующую власть в Эстонии. Каждый день флаг поднимается на рассвете и опускается на закате. Исключением является 23-24 июня, когда в Эстонии празднуется День победы и Иванов день. История флага очень интересная. Синий, черный и белый цвета были выбраны цветами флага эстонской студенческой корпорации в Тарту в 1881 году, а в 1905 году впервые сине-черно-белый флаг реял на революционных манифестах в Тарту как эстонский национальный. На башне Длинный Герман он впервые был поднят как государственный в 1918 году, и вновь занял свое место после окончания советской оккупации 24 февраля 1989 года.
Как украинцы Эстонии отметили День независимости Украины
День независимости Украины совпал ровно с шестым месяцем противостояния оккупантам. Ровно полгода назад 24 февраля Россия напала на Украину. Она хотела отобрать нашу независимость и показать всему миру, что Украины как государства не существует. Но сегодня мы празднуем этот день и весь мир знает, что Украина была, есть и будет независимой!
Мне выпала честь начать празднование Дня независимости на территории резиденции Президента Эстонии - Kadriorg Palace, при участии президента страны Алара Кариса, посла Украины в Эстонии госпожи Марьяны Бецы, главы Ассоциации Украинских Организаций в Эстонии Владимира Паламаря, отца Романа Кикха - пастыря для украинцев греко-католиков в Эстонии и представителей украинской диаспоры.
Мероприятие началось с поднятия украинского флага и исполнения гимна украинским камерным хором Хрещатик. А потом прозвучала, на весь мир уже известная песня, „Ой, у лузи червона калина“ и не только на нашем родном, но и на эстонском языке - подпевал даже президент Эстонии! Я безгранично благодарна офису президента Эстонии, правительству страны и всему эстонскому народу за это особое уважение к нашему Дню независимости, за возможность поднять украинский флаг в сердце эстонской столицы. Наши народы как никогда сейчас едины в борьбе с агрессором, и мы никогда не забудем руку помощи, которую протянул нам эстонский народ!
На этом отмечание Дня независимости Украины не закончилось. Днем украинцы принесли цветы к священному дубу, высаженному в память великого кобзаря украинского народа - Тараса Шевченко, потому что для них это место является символом духа и единения. Сегодня слова великого гения украинского народа как никогда объединяют всех украинцев, как никогда в их жилах оживает козацкая кровь, козацкий дух, патриотизм и любовь!
Вечером огромное количество украинцев, проживающих сейчас в Эстонии, вышли на улицы старого города и объединились в Цепь Единства людей Свободного мира - The Free World Gathering. Проливной дождь не помешал шествию, и я даже подумала, что это высшие природные силы плачут сейчас по тысячам украинских граждан, которые потеряли своих близких, которые продолжают подвергаться страданиям, продолжают гибнуть и умирать. Природа оплакивает Украину, но когда мы победим – на небе будет яркое солнце и этот день точно скоро настанет!
Я возвращалась с митинга улицами Старого города и моя желто-голубая вышиванка привлекала взгляды людей. Многие подходили ко мне и говорили „Слава Украине!“ и это было так трогательно и так воодушевляло меня. Я подумала о том, что, наверное, это первый раз в истории человечества, когда защищающаяся страна имеет поддержку фактически всего мира! Это вселяет надежду и веру в нашу неоспоримую победу.
Дни моря в Таллинне: почему их определенно стоило посетить
Дни независимости плавно переросли в Таллиннские Дни моря. В этом году они проходили с 25 по 28 августа в четырех портах Таллинна: круизной зоне Старого порта, Летной гавани, яхтенных портах Ноблесcнер и Haven Kakumäe. Я впервые попала на этот фестиваль и открыла для себя массу интересных ощущений. Во-первых, можно было абсолютно бесплатно подняться на борт прибывших в Таллинн судов и даже военных кораблей, во-вторых, прокатиться на морском такси или огромной финской парусной яхте Alexandra, в-третьих, послушать отличные концерты, в-четвертых, побаловаться себя вкусными свежими морепродуктами с фуд-треков, и даже… полетать на вертолете!
На вертолете я не прокатилась, уж сильно цена вопроса кусалась – 60 евро с человека, а вот на финской яхте за 10 евро получила массу удовольствия за часовую поездку. Почти все морские судна и катера катали всех желающих за такой прайс. Также между портом Ноблесснер и Летней гаванью расположился IgluPark – эдакие домики-сауны. Насколько я поняла, этот комплекс будет действовать на постоянной основе.
Иглу-парк - это небольшие котеджи-сауны, где можно заказать отличную баню, подышать морским воздухом, искупаться, а также прекрасно провести время на приватной террасе у моря. Отсюда открываются красивейшие виды на море и находятся небольшие бары Vintis Tint и Tanker, которые создают уютную атмосферу и предлагают закуски и напитки. Мы отведали здесь копченую скумбрию с печеной картошкой и огручиками за 14 евро.
А еще на Днях моря было несчетное количество концертов: в Летной гавани выступал Иво Линна – легенда эстрадной музыки Эстонии, в Ноблесснере – мы слушали прекрасный джаз, а в Ванасадам – круизном терминале Старого порта выступили украинская группа Свята Ватра и киевский хор Хрещатик!
Я для себя в эти дни открыла прекрасный променад Старого порта! Не знала о его существовании ранее, теперь это мое одно из самых любимых прогулочных мест!
Променад находится прямо на крыше порта Ванасадам. Его открыли только в прошлом 2021 году и теперь все желающие могут попасть в закрытые ранее более 100 лет прибрежные зоны. Длина пешеходной зоны составляет 850 метров. Гулять здесь - одно удовольствие, потому что по ходу есть и скамеечки, откуда можно любоваться закатами солнца, и чудесный ресторан Ocean 11 и даже детская игровая площадка! Кстати, прочитала, что этот Круизный терминал получил приз как лучшее Эстонское бетонное строение 2021 года.
А в воскресенье здесь выступал Стефан – участник Евровидения 2022 от Эстонии. Мне даже удалось сделать фотографию на память – Стефан любезно согласился.
А впереди нас ждет еще много прекрасных культурных событий и выступлений украинских артистов: 8 сентября - Океан Эльзы, 10 сентября - Жадан и Собаки, 16 сентября – концерт Гребенщикова в поддержку Украины, 9 октября – Бумбокс, 13 октября – прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Катерина Кухар в балете „Ромео и Джульетта“. Так что до встречи на концертах и на страницах моего блога на Delfi!