В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ

„Правление Федерации хоккея Швеции приняло политическое решение в отношении шведских игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В решении говорится, что эти игроки недоступны для вызова в сборную Швеции, оно действует до дальнейшего уведомления“, – сообщается в пресс-релизе.

„Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях.

Федерация ранее заявляла, что решение будет принято заблаговременно до начала сезона, и теперь оно принято“, – сказал председатель Федерация хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Контракты с клубами КХЛ имеют 5 игроков из Швеции – вратари Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Юхан Маттссон („Автомобилист“), защитники Робин Пресс („Северсталь“) и Фредрик Клаэссон (ЦСКА), а также форвард Якоб Лилья („Динамо“).

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