Заготовки на зиму: а ваш рецепт точно безопасный?

Вот и пришло время делать заготовки из помидоров, огурцов и прочих даров лета. Остановимся на самых популярных - огурцах. Многие хозяйки используют таблетки аспирина для консервации, чтоб запасы могли сохраниться до следующего сезона. Однако использование аспирина в пищевых продуктах не просто нежелательно, но и опасно. Как минимум, можно получить аллергию на аспирин. В результате - принятие таблетки ацетилсалициловой кислоты по назначению, например, при головной боли, может обернуться аллергической реакцией. А все потому, что в рассол огурцов был добавлен аспирин.

Кстати, о рассоле. Опять же, мало кто знает, что при кипячении аспирин распадается на салициловую и уксусную кислоты (реакция гидролиза - привет, химия 9 класс). Салициловая кислота обладает отшелушивающим действием, ее добавляют в косметические средства. Но что она делает, когда попадает в организм? То же самое, отшелушивает. Только слизистую оболочку пищевода, желудка, кишечника, в результате чего появляется боль, тошнота, иногда рвота, ухудшается общее самочувствие.

Кроме того страдают почки, которые выводят продукты распада аспирина. В результате возможно развитие пиелонефрита.

Таким образом, аспирин абсолютно неприемлем в качестве консерванта. И традиционная, и современная кулинария предлагают множество безопасных вариантов для заготовок на зиму, которые будут не менее эффективными консервантами: классический уксус; яблочный уксус; лимонная кислота; кислые соки (лимона, смородины, брусники), кислые ягоды ( красная смородина)

Стоит отметить, что ацетилсалициловая кислота запрещена в пищевой промышленности. Это значит, в магазинах консервированные овощи 100% не содержат аспирина, чего нельзя сказать о заготовках частников. Поэтому сохраняйте бдительность, когда покупаете маринованные огурцы-помидоры на рынке или по объявлениям.

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Дарья Лисовская, аптечный провизор, аналитик.

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