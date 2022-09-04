ВИДЕО | Где лучше дороги, в Швеции или Эстонии? И почему север не только красив, но и богат? Путешествие из Таллинна в шведское Заполярье

В новом видео вы узнаете, как живут шведы за полярным кругом, где зима заканчивается в мае, а осень начинается в августе. Мы посмотрим на природу Швеции, съездим в Елливаре, Кируну, Абиску и многие места за полярным кругом. Узнаем, зачем шведам детские машины, как получить бесплатную квартиру и конечно почему им не мешает климат и расстояния.

И начнем мы, пожалуй, с дорог. Я слышал множество восторженных отзывов о дорогах в северной Европе, но они - на уровне с Эстонией, в которой я живу. Или же наоборот - Эстония находится на уровне со Скандинавией по качеству дорог. Если же вы приедете в Швецию из-за пределов ЕС, то качество дорог вас поразит.

Вообще же Швеция стабильно входит в рейтинги самых богатых и самых счастливых стран. Вдаваться в подробности и называть какие-то конкретные цифры я не буду. Тем более, в этом выпуске я расскажу именно про то, как живут люди в шведском Заполярье.

Один из принципов жизни там - янтелаген. По факту, это - негласное правило не выделяться, чтобы в обществе все оставались более-менее равными. Это позволяет избежать социальной напряженности. Кричать об успехах и хвастаться зарплатой в Швеции не принято. Местный менталитет не предполагает уверенности в своей уникальности. Вероятно, это - главная причина социальной гармонии.

Почему же в этих северных широтах вообще живут люди (и живут далеко не плохо)? Главная причина - шахты. Именно за счет них живут города.Там добывают марганец, золото и - самое главное - железную руду, потому что доля железа в ней целых 70 процентов. Для сравнения - большая часть руды, которую добывают в Китае, содержит только 20 процентов железа.

Подробнее о жизни в Швеции смотрите в выпуске ниже: