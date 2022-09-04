„Один из худших моментов был, когда мне нужно было вызвать электрика“. Почему жителям Эстонии становится все труднее звонить по телефону?

„Мне не нравится, когда кто-то тратит мое время или вторгается в мое личное пространство, не спросив моего разрешения, - говорит 31-летний актер, комик и видеоблогер Мярт Койк, объясняя, почему не любит звонить по телефону. - И я не хочу нервировать другого человека, особенно если мы не знакомы. Мне кажется, что людей, которые с радостью куда-то звонят, вообще не существует!“