04.09.2022, 10:02
„Один из худших моментов был, когда мне нужно было вызвать электрика“. Почему жителям Эстонии становится все труднее звонить по телефону?(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Настоящая мистика: несмотря на то, что люди проводят в телефоне большую часть времени, совершать звонки они стали значительно реже. И эта проблема касается не только молодежи.
„Мне не нравится, когда кто-то тратит мое время или вторгается в мое личное пространство, не спросив моего разрешения, - говорит 31-летний актер, комик и видеоблогер Мярт Койк, объясняя, почему не любит звонить по телефону. - И я не хочу нервировать другого человека, особенно если мы не знакомы. Мне кажется, что людей, которые с радостью куда-то звонят, вообще не существует!“