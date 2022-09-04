Эстонский экспресс
04.09.2022, 10:02

„Один из худших моментов был, когда мне нужно было вызвать электрика“. Почему жителям Эстонии становится все труднее звонить по телефону?

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ТЕЛЕФОН НУЖЕН НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗВОНИТЬ: Сидни Томсон откладывала необходимые звонки в течение нескольких недель.
ТЕЛЕФОН НУЖЕН НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗВОНИТЬ: Сидни Томсон откладывала необходимые звонки в течение нескольких недель.
ФОТО: Ago Tammik | Ekspress Meedia

Настоящая мистика: несмотря на то, что люди проводят в телефоне большую часть времени, совершать звонки они стали значительно реже. И эта проблема касается не только молодежи.

„Мне не нравится, когда кто-то тратит мое время или вторгается в мое личное пространство, не спросив моего разрешения, - говорит 31-летний актер, комик и видеоблогер Мярт Койк, объясняя, почему не любит звонить по телефону. - И я не хочу нервировать другого человека, особенно если мы не знакомы. Мне кажется, что людей, которые с радостью куда-то звонят, вообще не существует!“

Телефонный звонок в неподходящий момент отвлекает, если вы на чем-то сосредоточены. Он требует внимания и действует на нервы. Неожиданный звонок как будто загоняет отвечающего в угол. „Мне вдруг приходится начинать говорить достаточно адекватно, чтобы не оставить о себе дурацкого впечатления“, - признается 22-летняя ютьюберка Сидни Томсон. Когда она слышит телефонный звонок, ее захлестывает чувство тревоги. Что случилось? Что им от меня нужно?

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