Топ-5 ресторанов Ротерманни по версии украинского ресторанного критика

Оно достаточно разнообразное. Есть закуски из рыбы, мяса, овощей и сыра – всего 12 позиций. Например, тартар из лосося с авокадо кремом – 15 евро, пашет фуа-гра с вишнями и бриошем – 16 евро, куриные крылышки в йогуртовом соусе – 9 евро, бельгийский Фриджес – картошка с пармезаном и трюфельным соусом – 7 евро, запеченные баклажаны с домашним сыром – 12 евро, сырные крокеты с горгонзолой – 10 евро.

С открытой кухни, которая находится прямо в основном зале и из которой выносят еду под заказ невозможно оторвать глаз. Повара при тебе формируют блюдо и можно было наблюдать за этим процессом. Все из-под ножа, очень красиво и очень аппетитно. При мне были приготовлены бургеры с говяжьей и куриной котлетами – 14 евро, тигровые креветки на гриле – 21 евро и филе лосося с лимонным ризотто и манговым чатни – 20 евро.

1. Ресторан Bruxx. Позиционируется как заведение новой бельгийской кухни. И на открытом фуд-корте действительно готовили самое популярное бельгийское блюдо – мидии с картофелем фри. Собственно, огромная жаровня с мидиями и то, как их готовил су-шеф ресторана Евгений, привлекла мое внимание еще на входе фестивальной площадки. Огромный кусок сливочного масла растекался по дымящимся мидиям и невероятно аппетитный запах разносился по всему Ротерманни. Дальше я последовала в сам ресторан и поняла, что хочу съесть там все, не только мидии.

В этом втором гастроблоге хочу рассказать вам о ресторанах квартала Ротерманни, с которыми я познакомилась благодаря ресторанному фестивалю РОТЕРМАННИ 2022 в середине августа. На самом деле, фестиваль был интересен тем, что на нем можно было не только познакомиться с лучшими ресторанами этого замечательного квартала, но и попробовать блюда по специальной цене. Для тех, кто приехал в Таллинн недавно и еще не знает, Ротерманни – современный городской квартал, одно из лучших мест для времяпровождения и конечно же для посещения лучших заведений столицы. Их тут 15, но я выбрала 5, которые на мой взгляд достаточно доступны по ценовой политике и конечно же самые вкусные. А теперь, вашему вниманию моя пятерка:

Еще здесь отличный выбор завтраков, которые подают в течение всего дня, тосты – 6 видов (с лососем, курицей, креветками, тунцом, бурратой и почти все идут с яйцами-пашот) – цена от 9 до 12 евро, блины – тоже 6 видов, есть сладкие и соленые, все подаются со сметаной – цена от 5 до 10 евро, салаты – 3 вида от 8 до 14 евро.

2. Кафе Gallery. Это – прекрасное место с огромным просторным залом внутри и двумя террасами на улице. Здесь часто проходят выставки живописи, поэтому кроме вкусной еды вы можете насладиться искусством и почитать книги. В этом заведении отличный кофе и огромный выбор рассыпного чая, что редко встретишь в заведениях Таллинна. Ерл грей, молочный оолунг, жасминовый, апельсиновый ройбуш, грушевый и даже марципановый! Для меня, любительницы именно чая, это место - находка! Пол-литровый чайник стоит 5 евро, но зато напиться можно от души! Ну и конечно, под чай обязательно возьмите десерт: их тут тоже много разных и очень вкусных. Всевозможные эклеры – 4,50 евро за штуку, медовик – 4,50 евро, тарт макадаамиа – 6 евро, малиновые профитроли – 4,50 евро.

Блюда все изучила, с персоналом пообщалась и решила есть мидии с картошкой фри, потому что все же в ресторане бельгийской кухни надо пробовать фирменную еду. Ну а поскольку в честь фестиваля на фуд-корте порция мидий стоила 7 евро, что в два раза дешевле ресторанной цены, отправилась отведать это блюдо на площадь – да и веселее, когда рядом все наслаждаются едой.

Но и конечно самый важный раздел меню - это мидии. Их здесь 4 вида: в кремовом соусе, в соусе из белого вина, в соусе из горгонзолы и остром томатном соусе. Все подаются с картошкой фри и весом 500 грамм по цене 16 евро.

Я подсела здесь на завтраки, которые редко готовлю дома и потому с удовольствием ем где-то в кафе. Мой любимый завтрак здесь – картофельные драники с лососем, творогом, томатами и сметаной. Стоит такой завтрак 12 евро, и это безумно вкусно! Для тех, кто хочет посытнее, есть сет из яйца-скрембл, бекона, грибов фасоли и кукурузы-гриль за 10 евро. Для веганов предлагают сет из авокадо, зеленого салата, грибов, киноа, фасоли и песто из вяленых томатов всего за 8 евро. Также есть два вида каши: кукурузная с креветками, вялеными томатами и сыром дорблю – 9,5 евро и пшенная на миндальном молоке с тахини и персиковой сальсой – 6,5 евро. Также здесь подают окрошку с куриной ветчиной или вегетарианской колбасой, и ту и другую модна выбрать на квасе или кефире – как вам больше нравится. Обычная стоит 9 евро, веганская - 10 евро.

Самое главное для меня в этом заведении то, что здесь масса блюд, которые не содержат глютен и лактозу! Я, к сожалению, не могу есть продукты в которых есть эти компоненты, поэтому для меня кафе Галерея – идеальное место питания.