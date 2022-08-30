Топ-5 ресторанов Ротерманни по версии украинского ресторанного критика(1)
Украинка Инна Гордиенко до войны писала о лучших ресторанах родного Киева. Теперь же она продолжает вести недавно начатый ресторанный блог на RusDelfi и рассказывать о кафе и ресторанах Таллинна, достойных вашего внимания.
В этом втором гастроблоге хочу рассказать вам о ресторанах квартала Ротерманни, с которыми я познакомилась благодаря ресторанному фестивалю РОТЕРМАННИ 2022 в середине августа. На самом деле, фестиваль был интересен тем, что на нем можно было не только познакомиться с лучшими ресторанами этого замечательного квартала, но и попробовать блюда по специальной цене. Для тех, кто приехал в Таллинн недавно и еще не знает, Ротерманни – современный городской квартал, одно из лучших мест для времяпровождения и конечно же для посещения лучших заведений столицы. Их тут 15, но я выбрала 5, которые на мой взгляд достаточно доступны по ценовой политике и конечно же самые вкусные. А теперь, вашему вниманию моя пятерка:
1. Ресторан Bruxx. Позиционируется как заведение новой бельгийской кухни. И на открытом фуд-корте действительно готовили самое популярное бельгийское блюдо – мидии с картофелем фри. Собственно, огромная жаровня с мидиями и то, как их готовил су-шеф ресторана Евгений, привлекла мое внимание еще на входе фестивальной площадки. Огромный кусок сливочного масла растекался по дымящимся мидиям и невероятно аппетитный запах разносился по всему Ротерманни. Дальше я последовала в сам ресторан и поняла, что хочу съесть там все, не только мидии.
С открытой кухни, которая находится прямо в основном зале и из которой выносят еду под заказ невозможно оторвать глаз. Повара при тебе формируют блюдо и можно было наблюдать за этим процессом. Все из-под ножа, очень красиво и очень аппетитно. При мне были приготовлены бургеры с говяжьей и куриной котлетами – 14 евро, тигровые креветки на гриле – 21 евро и филе лосося с лимонным ризотто и манговым чатни – 20 евро.
Скажу честно, захотелось все и сразу, поэтому решила изучить меню.
Оно достаточно разнообразное. Есть закуски из рыбы, мяса, овощей и сыра – всего 12 позиций. Например, тартар из лосося с авокадо кремом – 15 евро, пашет фуа-гра с вишнями и бриошем – 16 евро, куриные крылышки в йогуртовом соусе – 9 евро, бельгийский Фриджес – картошка с пармезаном и трюфельным соусом – 7 евро, запеченные баклажаны с домашним сыром – 12 евро, сырные крокеты с горгонзолой – 10 евро.
Из основных блюд мне показались интересными именно бельгийские блюда – говяжьи щечки с картофелем пюре и устричными грибами (никогда таких не ела) – 18 евро, кролик, тушенный в бельгийском пиве с пюре сельдерея – 21 евро.
Но и конечно самый важный раздел меню - это мидии. Их здесь 4 вида: в кремовом соусе, в соусе из белого вина, в соусе из горгонзолы и остром томатном соусе. Все подаются с картошкой фри и весом 500 грамм по цене 16 евро.
На десерт предлагают конечно же брюссельские вафли – 8,5 евро, крем-брюле (обожаю этот десерт) – 7,5 евро и фонтан с горгонзолой (никогда не пробовала такой, поэтому в следующий раз сюда за ним!) – 10 евро.
Блюда все изучила, с персоналом пообщалась и решила есть мидии с картошкой фри, потому что все же в ресторане бельгийской кухни надо пробовать фирменную еду. Ну а поскольку в честь фестиваля на фуд-корте порция мидий стоила 7 евро, что в два раза дешевле ресторанной цены, отправилась отведать это блюдо на площадь – да и веселее, когда рядом все наслаждаются едой.
2. Кафе Gallery. Это – прекрасное место с огромным просторным залом внутри и двумя террасами на улице. Здесь часто проходят выставки живописи, поэтому кроме вкусной еды вы можете насладиться искусством и почитать книги. В этом заведении отличный кофе и огромный выбор рассыпного чая, что редко встретишь в заведениях Таллинна. Ерл грей, молочный оолунг, жасминовый, апельсиновый ройбуш, грушевый и даже марципановый! Для меня, любительницы именно чая, это место - находка! Пол-литровый чайник стоит 5 евро, но зато напиться можно от души! Ну и конечно, под чай обязательно возьмите десерт: их тут тоже много разных и очень вкусных. Всевозможные эклеры – 4,50 евро за штуку, медовик – 4,50 евро, тарт макадаамиа – 6 евро, малиновые профитроли – 4,50 евро.
Еще здесь отличный выбор завтраков, которые подают в течение всего дня, тосты – 6 видов (с лососем, курицей, креветками, тунцом, бурратой и почти все идут с яйцами-пашот) – цена от 9 до 12 евро, блины – тоже 6 видов, есть сладкие и соленые, все подаются со сметаной – цена от 5 до 10 евро, салаты – 3 вида от 8 до 14 евро.
Я подсела здесь на завтраки, которые редко готовлю дома и потому с удовольствием ем где-то в кафе. Мой любимый завтрак здесь – картофельные драники с лососем, творогом, томатами и сметаной. Стоит такой завтрак 12 евро, и это безумно вкусно! Для тех, кто хочет посытнее, есть сет из яйца-скрембл, бекона, грибов фасоли и кукурузы-гриль за 10 евро. Для веганов предлагают сет из авокадо, зеленого салата, грибов, киноа, фасоли и песто из вяленых томатов всего за 8 евро. Также есть два вида каши: кукурузная с креветками, вялеными томатами и сыром дорблю – 9,5 евро и пшенная на миндальном молоке с тахини и персиковой сальсой – 6,5 евро. Также здесь подают окрошку с куриной ветчиной или вегетарианской колбасой, и ту и другую модна выбрать на квасе или кефире – как вам больше нравится. Обычная стоит 9 евро, веганская - 10 евро.
Самое главное для меня в этом заведении то, что здесь масса блюд, которые не содержат глютен и лактозу! Я, к сожалению, не могу есть продукты в которых есть эти компоненты, поэтому для меня кафе Галерея – идеальное место питания.
3. Om.house. Ресторан японской кухни, и азиатского фьюжн. Это место я люблю за вкусные коктейли. И сюда рекомендую приходить вечером – поужинать или просто выпить хороший коктейль. Их здесь видов 15 и все очень вкусные. В Таллинне я пока не нашла своего любимого места с коктейлями, потому что этот напиток менее популярен. В моей родном Киеве коктейльная история очень разнообразная и есть с десяток любимых баров, куда я хожу пить эти прекрасные напитки. И, наверное, тяжело сказать, какой из них самый достойный – потому что киевские бармены одни из лучших в мире. Здесь ситуация другая – но однозначно такие места есть. В Ом я полюбила Ginberry - на джине с малиновым ликером, кассис кардиалом, сиропом тимьяна, лимонным соком и тоником (10 евро) и She-loves-me-not – на голубом джине, с яичным белком, лимонным соком и персиковым ликером (10 евро). Я больше люблю коктейли на джине, поэтому, наверное, мой выбор таков. Ну а последний еще вы оцените за цвет – он фиалковый.
На ресторанном фестивале здесь подавали острые корейские ребрышки на гриле – 8 евро, кукурузу гриль с бататом за 9 евро, курицу якитори с капустой ким-чи – 8 евро и гуа бао с креветками и картошкой фри за 9 евро. Я попробовала гуа бао и скажу вам – это было просто фантастически вкусно. В обычном меню это блюдо тоже есть, но стоит почти в два раза дороже. Также в основном меню есть гуа бао с рваной свининой - 12,50 евро.
Вообще меню очень насыщенное, и для любителей рыбы, морепродуктов и азиатской кухни – это просто рай! Тар-тар из лосося и тунца, креветки и кальмар темпура, тайский салат с кальмарами на гриле, якитори с креветками, стейк из тунца и лосось на гриле…
Ну и конечно, здесь замечательный суши-бар - татаки, маки, сашими, нигири. В среднем, цена за порцию от 14 до 20 евро. Если хочется реально наестся морепродуктами, придется выложить 50 евро за ужин, а это не дешево, но зато получите удовольствие. Кстати, можно поужинать и скромно - здесь есть два сытных блюда, которые я лично обожаю: курица в красном кари - 12 евро и креветки в красном кари – 13 евро. Это блюдо подается с рисом - сытно и неимоверно вкусно. Для любителей мяса тоже есть прекрасный вариант- свинные ребрышки по-корейски – 17 евро. В общем, отличное место и по вечерам на выходные играет диджей. Так что к посещению обязательно.
4. Oasis. Отличное место для веганов и прекрасные цены. Я сюда попала благодаря открытому фуд-корту фестиваля, где на огромной жаровне су-шеф готовил буррито и кебаб из овощей! Выглядело мега-вкусно, и хотя я любитель мяса и рыбы, мне очень захотелось попробовать эти блюда. Плюс – в Оазисе также предлагают много безглютеновой еды. Поэтому я отправилась изучать основное меню. Итак, здесь предлагают хумус из нута с жареным чесноком и тонко нарезанным мясом на растительной основе – 7 евро (подается по запросу с безглютеновым хлебом), пирог со шпинатом и тофу – 9 евро, томатный сыр фета – 11 евро и даже тартар из веганского тунца с трюфельным соусом и луком-шалот – 13 евро.
Из супов рекомендуют попробовать – тыквенный с розмарином и тимьяном на кокосовом молоке – 9 евро, из салатов – Мегашторм из смеси зеленых листьев с чечевицей, теплой запеченной свеклой, сладким картофелем, раскрошенным сыром-фета, орехами пекан и сушеной клюквой – 11 евро. Я не сдержалась и заказала этот салат – честно, давно не ела что-то вкуснее. Дома я готовлю, как правило, салат из свежих овощей и редко заморачиваюсь с другими ингредиентами. Поэтому если в заведении встречаю такого рода салат – всегда заказываю.
Из основных блюд в Оазисе можно попробовать баклажаны на углях, Hot mama burger, пасту с песто из авокадо и буррито с мясом зеленого джекфрутом. Последнее - самое дорогое здесь, 16 евро - покорило мое воображение. Никогда не пробовала мясо джекфрута, поэтому обязательно приду на него еще.
А еще в Оазисе – на этой неделе предлагали особые коктейли: Faded goldie – 10 евро, Blazing in pink – 9 евро. Кстати, выбор коктейлей в основном меню очень даже не плох и мы решили попробовать. Berroni на джине из черной смородины, с ликером из ревеня, клюквенного сока и ванили – был просто замечательным! Так что смело могу рекомендовать вам это место.
5. Orangerie. Кафе Оранжерея – прекрасный вариант для летнего отдыха. Заведение имеет огромную открытую террасу, которая выходит прямо на Coca-Cola plaza, где происходят все музыкальные события квартала Ротерманни. Поэтому в теплые дни здесь тяжело найти свободный столик. Кафе открылось недавно, но благодаря своему удачному месторасположению гостей здесь всегда очень много. Из еды, в основном, предлагают закуски, акцент делают на десертах и напитках. Во время фестиваля гостей потчевали: севиче из форели – 7 евро, Fish&Chips – 7 евро, салатом из помидоров и бурраты – 7 евро, хрустящей цветной капустой – 5 евро, бао с хрустящей курицей – 5 евро, соцветиями цукини – 7 евро, устрицами – 4,5 евро за штуку, тирамису – 7 евро, миндальным печеньем – 1,5 евро и огромным выбором круассанов. Здесь также подают самые замечательные прохладительные коктейли – апероль-шпритц (апероль, игристое, тоник) и Хьюго (сироп бузины, игристое, тоник). В летнее время я обожаю баловать себя этими коктейлями. С первым знакомы многие, со вторым – не уверена, но поверьте, он неимоверно вкусный. В компании друзей любая еда и напитки особенно хороши. Поэтому я советую приходить сюда компанией и наслаждаться музыкой и летом.
Кстати, заведение ищет официантов и других работников ресторанной сферы. Поэтому если вы ищете работу – это заведение готово открыть для вас свои двери!
Конечно же, это не все заведения Ротерманни, которые достойны хороших отзывов и предлагающие отличную еду. Но пока, из того, что я исследовала – это самые, на мой взгляд, заслуживающие внимания. Дальше будет больше, и конечно же напишу вам о тех ресторанах Старого города, которые попали в мой личный „мишленовский список“.