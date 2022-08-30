МНЕНИЕ | Беженцы в Эстонии: право на смерть

Беженцы бывают трех типов. Одни бегут от себя самих и никуда убежать не могут. Свой ад они привозят с собой в новую страну и потому ничего хорошего их нигде не ждет. Они бегут от фашизма на своей предыдущей родине, в создании которого они пусть и пассивно, но все же принимали участие. Таковы, к сожалению, некоторые беженцы из России и, к примеру, многие беженцы из Сирии. Сирийцы массово голосовали на выборах за вполне нацистские партии, которые строили агитацию на разжигании ненависти. В каком-то смысле именно это и привело их к страшной кровавой бойне. Кстати, этих самых сирийских беженцев политики многих европейских стран принимают с распростертыми объятиями, совершенно не интересуясь образом мыслей новообращенных граждан. Ну и Царство Москвабадское тоже потренировалось зачищать в Сирии целые города ковровыми бомбардировками. Два Мордора, так сказать, нашли друг друга. Впрочем, до этого, конечно, Афган бомбили, потом Грозный сравняли с лицом земли вместе со всеми русскими пенсионерами. Давайте посмотрим правде в глаза – в русской истории мало что изменилось за последнюю тысячу лет. Пытки, казни, убийства. Насильники, предатели, стукачи. Но все же беженцы из России разные, значительная их часть – это простые работяги, которые бегут от правящего режима, от нищеты и невыносимости бытия.