30.08.2022, 15:00
МНЕНИЕ | Беженцы в Эстонии: право на смерть
ФОТО: Личный архив автора
В ходе войны, развязанной Путиным в Украине, Европу захлестнула волна украинских беженцев. Весь мир протянул им руку помощи. Однако того же нельзя сказать о другой категории беженцев - из России и Беларуси. Люди, ненавидящие правящие режимы, вынуждены бежать на Запад и сталкиваться с равнодушием европейских чиновников. „Лидеры целого ряда стран Евросоюза продолжают призывать к коллективной ответственности всех граждан России за геноцид украинцев. Но насколько заслужили все это белорусы и россияне, ненавидящие террористические режимы в их странах? Не делает ли таким образом Европа их в буквальном смысле заложниками террористов?“, - пишет журналист и художник Алексей Плуцер-Сарно в своей колонке для RusDelfi.