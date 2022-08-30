Мнение
30.08.2022, 11:17

МНЕНИЕ | Русский - не язык войны?

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Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Анне Быкова
Анне Быкова
ФОТО: Личный архив автора

С начала военной агрессии России против Украины мир стал постепенно отказываться от русского языка и „отменять“ русскую культуру. Аргументы в пользу того, что русский язык - это язык классической литературы, музыкальных произведений и поэзии, не могут устоять против политической борьбы, которая развернулась вокруг него. Украинская журналистка Анне Быкова в своей колонке для RusDelfi размышляет о том, как язык стал элементом выбора и самоопределения.

„Мой кофе уже готов?“. Я провела ночь в самолёте и решила выпить кофе на стыковке в Варшаве. Спросонья, я задаю вопрос по-русски, хотя могла бы задать его по-украински, по-английски или по-польски. Я не задумываюсь, я не делаю выбор языка в своей голове, я просто задаю его на своём родном языке.

„I don’t understand this language“ — с отвращением, глядя на меня как на пустое место, отвечает бариста. Он подумал, что я — русская (прости, Господи). И, боюсь, он даже меня проклял. Глянув на подозрительную пенку на моем латте (не наплевал ли?), кофе я решила не пить.

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