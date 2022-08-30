МНЕНИЕ | Русский - не язык войны?

С начала военной агрессии России против Украины мир стал постепенно отказываться от русского языка и „отменять“ русскую культуру. Аргументы в пользу того, что русский язык - это язык классической литературы, музыкальных произведений и поэзии, не могут устоять против политической борьбы, которая развернулась вокруг него. Украинская журналистка Анне Быкова в своей колонке для RusDelfi размышляет о том, как язык стал элементом выбора и самоопределения.