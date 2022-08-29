ВИДЕО | Женщина-астронавт с эстонскими корнями отправляется в космос

Николь была зачислена в отряд астронавтов в 2013 году, это будет ее первый космический полет.

Женщина родилась в 1977 году в Калифорнии, ее дедушка - эстонец Хельмут Аунапу - эмигрировал в США в 20-х годах прошлого века. Правда, в США в первую очередь обращают внимание на индейские корни Николь - у ее мамы наполовину индейская кровь. Таким образом, она станет первой коренной американкой, которая полетит в космос.

„Я думаю, важно, чтобы другие дети коренных народов поняли, что некоторые из тех барьеров, которые раньше существовали, начинают разрушаться“, — считает Николь.

Будущий астронавт изучала машиностроение в Стэнфордском университете. Затем пошла в армию, дослужилась до полковника морской пехоты, летая на различных истребителях. В том числе проходила службу на авианосцах, поддерживающих боевые действия в Ираке и Афганистане (2005-2006). У Николь шесть медалей за службу в вооруженных силах США.

В разговоре с Eesti Ekspress Манн сообщила, что возьмет в полет флаг Эстонии, так как уважает свои корни.