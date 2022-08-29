ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (187-й день) | Украинское наступление на Херсон и обстрелы Запорожской АЭС

Украинские военные заявили о прорыве первой линии обороны в Херсонской области. Представители оперативной группировки войск „Каховка“ опубликовали на своей странице в „Фейсбуке“ видео на котором предположительно российский военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа „прорвали первую линию обороны“ и „****** [наносят удары] cо всего, что только можно, с танков, авиации, артиллерии“.

Представители „Каховки“ утверждают, что в ходе боев 109 полк самопровозглашенной ДНР отошел со своих позиций — как и российские десантники, обеспечивавшие поддержку подразделениям ДНР.

Издание „Громадське“ сообщило, что информацию о прорыве и отходе 109 полка подтвердили три их источника в подразделениях ВСУ на юге.

В оперативной группировке „Каховка“ также заявили, что ракетами системы залпового огня HIMARS уничтожены практически все большие мосты через Днепр в оккупированной российской армией Херсонской области. Речь об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах, а также о Новокаховском. „Каховка“ утверждает, что остались только пешеходные переходы, а российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. „Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории“, — говорится в их сообщении.