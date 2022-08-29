ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (187-й день) | Украинское наступление на Херсон и обстрелы Запорожской АЭС(3)
Подводим итоги 187-го дня военного вторжения России в Украину.
Миссия МАГАТЭ готовится отправиться на Запорожскую АЭС. Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к посещению Запорожской атомной электростанции.
„Этот день пришел. Миссия МАГАТЭ едет“, - написал в „Твиттере“ генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты должны прибыть на Запорожскую АЭС „позднее на этой неделе“.
Обстрелы Харькова. Российские войска с утра в понедельник обстреляли Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под обстрел попал Киевский район Харькова. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Песков: Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Россия открыта к сотрудничеству и взаимодействию, а миссию МАГАТЭ в Кремле считают необходимой и давно ждали, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия берется обеспечить безопасность миссии на территории, подконтрольной российским войскам.
„Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий“, — сказал Песков.
Украинские военные заявили о прорыве первой линии обороны в Херсонской области. Представители оперативной группировки войск „Каховка“ опубликовали на своей странице в „Фейсбуке“ видео на котором предположительно российский военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа „прорвали первую линию обороны“ и „****** [наносят удары] cо всего, что только можно, с танков, авиации, артиллерии“.
Представители „Каховки“ утверждают, что в ходе боев 109 полк самопровозглашенной ДНР отошел со своих позиций — как и российские десантники, обеспечивавшие поддержку подразделениям ДНР.
Издание „Громадське“ сообщило, что информацию о прорыве и отходе 109 полка подтвердили три их источника в подразделениях ВСУ на юге.
В оперативной группировке „Каховка“ также заявили, что ракетами системы залпового огня HIMARS уничтожены практически все большие мосты через Днепр в оккупированной российской армией Херсонской области. Речь об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах, а также о Новокаховском. „Каховка“ утверждает, что остались только пешеходные переходы, а российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. „Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории“, — говорится в их сообщении.
Прокуратура Украины: командир группы отряда „Ахмат“ подозревается в убийстве мирных жителей. Офис генпрокурора Украины сообщил, что одного из командиров группы быстрого реагирования отряда Росгвардии „Ахмат“ подозревают в убийствах мирных жителей в марте в Киевской области. Отряд базируется в Чечне и назван в честь первого главы республики Ахмата Кадырова.
В течение марта 2022 года командир вместе с подчиненными ему бойцами спецотряда „Ахмат“ в селе Микуличи Бучанского района проводили специальные рейды, считает прокуратура: „Они запугивали гражданское население путем насилия с целью якобы предотвращения их сотрудничества с Вооруженными силами Украины“.
Швеция пообещала Украине военную и экономическую помощь почти на $100 млн. Премьер Швеции Магдалена Андерссон объявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, что Швеция предоставит Украине помощь в 1 млрд шведских крон ($94,4 млн).
„Вы защищаете наши европейские ценности и основанный на нормах международного права мировой порядок. Это наша обязанность и честь для нас — поддерживать вас. И именно поэтому мое правительство предоставит новые пакеты помощи Украине объемом в 1 млрд шведских крон“, — отметила Андерссон.
Наступление ВСУ на Херсон: „Военная операция нуждается в тишине“
Пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала сбавить ажиотаж вокруг новостей с фронта: „В условиях гибридной войны, информационной войны, надо отдавать себе отчет, что любые действия, даже если они вдохновляют, должны иметь логическое завершение, и только тогда они будут результативными“.
Оккупационные власти Энергодара: снаряд пробил крышу спецблока АЭС
Оккупационные власти Энергодара сообщают, что ВСУ ведут обстрел вплотную к энергоблокам Запорожской АЭС, в крышу спецкорпуса даже попал снаряд.
Член „главного совета“ оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фото пробитой крыши спецкорпуса №1 ЗАЭС. „В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов“, — написал он.
В результате обстрелов Николаева погибли мирные жители. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что, по состоянию на 17:38 по местному времени, известно о двух погибших и 11 раненых в результате российского артиллерийского обстрела Николаева.
Ранее сегодня сообщалось о мощных взрывах в Николаеве. Жителей города местные власти призвали укрыться в убежищах.