Эстонский экспресс
29.08.2022, 17:28

Почему Нарва так скорбит по танку, что происходит по четвергам на парковке у Ülemiste и кто на самом деле управляет эстонской политикой? Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 (3)
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
ФОТО: Ekspress Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Почему перенос танка оказался для нарвитян сравним со смертью хорошего друга?

  • Чем объяснить небывалый рост цен на электричество?

  • Кто на самом деле управляет эстонской политикой?

  • Человек у которого 130 лиц. Как житель Эстонии заработал миллионы евро с помощью махинаций с чужими документами

  • Что происходит по четвергам на парковке торгового центра Ülemiste?

  • Где в Таллинне предпочитали жить высшие партийные чины СССР?

  • Как чувствует себя 2-летняя девочка, которой первой в Эстонии пересадили новую печень?

  • Как в довоенной Эстонии проходили конкурсы красоты?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selveri, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.


Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии