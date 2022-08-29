Почему Нарва так скорбит по танку, что происходит по четвергам на парковке у Ülemiste и кто на самом деле управляет эстонской политикой? Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(3)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Почему перенос танка оказался для нарвитян сравним со смертью хорошего друга?
Чем объяснить небывалый рост цен на электричество?
Кто на самом деле управляет эстонской политикой?
Человек у которого 130 лиц. Как житель Эстонии заработал миллионы евро с помощью махинаций с чужими документами
Что происходит по четвергам на парковке торгового центра Ülemiste?
Где в Таллинне предпочитали жить высшие партийные чины СССР?
Как чувствует себя 2-летняя девочка, которой первой в Эстонии пересадили новую печень?
Как в довоенной Эстонии проходили конкурсы красоты?
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selveri, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.