В Балтийском море на пассажирском лайнере вспыхнул пожар. На борту находятся 300 человек(5)
В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica вспыхнул пожар. По предварительной информации, пожар вспыхнул от автопокрышки.
Теплоход курсирует между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция). По официальным данным шведских властей на борту находятся 300 человек. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40.
„Мы предупредили все находящиеся поблизости суда и вертолеты, что может возникнуть необходимость спасать людей“, - скзазала пресс-секретарь шведского Департамента водный потей Лиза Мёрнинг. К эвакуационным работам готовы 7 кораблей и 3 вертолета.
Открытый огонь взяли под контроль
„Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж охлаждает зону пожара водой“, - сказал занимающийся пожаром сотрудник Йонас Франзен. Он добавил, что возгорание произошло от находящегося на автопалубе рефрижератора.
По словам Франзена, пару человек с судна эвакуированы, но решение о полномасштабной эвакуации должен принять руководитель спасательной операции.
Дополняется по мере поступления новой информации.