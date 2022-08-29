В Балтийском море на пассажирском лайнере вспыхнул пожар. На борту находятся 300 человек

Теплоход курсирует между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция). По официальным данным шведских властей на борту находятся 300 человек. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40.

„Мы предупредили все находящиеся поблизости суда и вертолеты, что может возникнуть необходимость спасать людей“, - скзазала пресс-секретарь шведского Департамента водный потей Лиза Мёрнинг. К эвакуационным работам готовы 7 кораблей и 3 вертолета.

Открытый огонь взяли под контроль

„Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж охлаждает зону пожара водой“, - сказал занимающийся пожаром сотрудник Йонас Франзен. Он добавил, что возгорание произошло от находящегося на автопалубе рефрижератора.

По словам Франзена, пару человек с судна эвакуированы, но решение о полномасштабной эвакуации должен принять руководитель спасательной операции.

Дополняется по мере поступления новой информации.