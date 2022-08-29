Правда ли, что президент Польши преклонил колено перед памятником бойцам УПА?

Появившееся во многих крупных пабликах во „ВКонтакте“ и Telegram-каналах видео, судя по комментариям интернет-пользователей, должно продемонстрировать, что польский президент в желании „подлизнуть современным бандеровцам“ готов забыть о собственной истории. Один из трагических эпизодов в истории Польши — Волынская резня во время Второй мировой войны, когда отряды украинских националистов нападали на польские поселения на западе современной Украины. По данным Института национальной памяти в Варшаве, жертвами тех событий стали 100 000 поляков. Исследователи из этого института на основании имеющихся документов называют Волынскую резню этнической чисткой, которую организовали и провели Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). Парламент Польши в 2016 году признал Волынскую резню геноцидом поляков. Украинские историки нередко расходятся с польскими коллегами в оценке тех событий, а число жертв оценивают в 20 000 — 30 000 человек.



О том, что Анджей Дуда преклонил колено перед памятником бойцам УПА на одном из варшавских кладбищ, во „ВКонтакте“ написали паблики „Донецк ДНР новости Донбасс Россия Новороссия» (284 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Портфель Генштаба» (175 000), „Ведомство» (86 000) и „„Место встречи“ на НТВ | ФК | NonPro» (57 000). В Telegram аналогичные записи можно найти, например, в канале „Неофициальный Безсонов „Z“» (250 000). Видео также разошлось в Facebook, Twitter и других соцсетях.