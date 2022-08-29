Правда ли, что президент Польши преклонил колено перед памятником бойцам УПА?
В августе 2022 года в соцсетях стало распространяться видео, в котором польский лидер Анджей Дуда возлагает венок к памятнику и преклоняет колено. Утверждается, что это монумент Украинской повстанческой армии. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Появившееся во многих крупных пабликах во „ВКонтакте“ и Telegram-каналах видео, судя по комментариям интернет-пользователей, должно продемонстрировать, что польский президент в желании „подлизнуть современным бандеровцам“ готов забыть о собственной истории. Один из трагических эпизодов в истории Польши — Волынская резня во время Второй мировой войны, когда отряды украинских националистов нападали на польские поселения на западе современной Украины. По данным Института национальной памяти в Варшаве, жертвами тех событий стали 100 000 поляков. Исследователи из этого института на основании имеющихся документов называют Волынскую резню этнической чисткой, которую организовали и провели Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). Парламент Польши в 2016 году признал Волынскую резню геноцидом поляков. Украинские историки нередко расходятся с польскими коллегами в оценке тех событий, а число жертв оценивают в 20 000 — 30 000 человек.
О том, что Анджей Дуда преклонил колено перед памятником бойцам УПА на одном из варшавских кладбищ, во „ВКонтакте“ написали паблики „Донецк ДНР новости Донбасс Россия Новороссия» (284 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Портфель Генштаба» (175 000), „Ведомство» (86 000) и „„Место встречи“ на НТВ | ФК | NonPro» (57 000). В Telegram аналогичные записи можно найти, например, в канале „Неофициальный Безсонов „Z“» (250 000). Видео также разошлось в Facebook, Twitter и других соцсетях.
15 августа 2022 года в Польше отметили День Войска польского — в 1920 году в этот день состоялась Варшавская битва, одна из ключевых в советско-польской войне 1919–1921 годов. В этом сражении, известном также как „чудо на Висле“, польские войска смогли победить Красную армию, тем самым добившись перелома в войне и сохранения независимости страны. В годовщину Варшавской битвы в польской столице проходят торжественные и памятные мероприятия.
В этом году накануне Дня Войска польского президент Дуда посетил два кладбища в Варшаве: военное и православное. Разошедшееся по соцсетям видео подлинное — оно было сделано во время второго из этих визитов и опубликовано на официальном сайте президента Польши. На памятнике, перед которым Дуда преклонил колено, — надпись „Борцам за свободу Украины“.
Однако только по этим словам делать вывод о том, что Дуда приехал к монументу воинам УПА, безосновательно. Под надписью на памятнике указаны даты — 1918–1920 годы, в то время как УПА возникла спустя два с лишним десятилетия. Более того, в надписи на польском языке ниже упоминается Украинская Народная Республика (УНР) — государство, провозгласившее в начале 1918 года свою независимость на практически той же территории, что и современная Украина.
В ходе советско-польской войны УНР поддерживала Польшу, а возникшая в 1919 году Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР) со столицей в Харькове — Советскую Россию. Войска УНР участвовали в том числе и в Варшавской битве. После подписания в 1921 году Рижского мирного договора это государство прекратило своё существование.
Именно украинцам, сражавшимся вместе с поляками в ходе советско-польской войны 1919–1920 годов и посвящён монумент, который посетил президент Дуда. К появившейся уже в 1940-х годах УПА он не имеет никакого отношения. Обвинять польского лидера в следовании политической конъюнктуре тоже не вполне оправданно — он возлагает к этому памятнику венок не впервые. Ещё менее оправданны высказываемые интернет-пользователями обвинения в том, что Дуда подобными действиями забывает об истории собственной страны — в середине июля он посетил одну из деревень, практически уничтоженную в ходе Волынской резни, и возложил венок к монументу погибшим. За день до этого на фасаде президентского дворца в Варшаве появилась иллюминация с надписью „Волынь 1943“ — „по случаю Национального дня памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами“, как прямо сказано на сайте Дуды.
Итог: Неправда