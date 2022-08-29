Почему Джеки Чан не любит ММА и все, что с ним связано
Джеки Чан - актер, сценарист, продюсер, постановщик бойцовских сцен и мастер боевых искусств. Можно по разному относиться к Джеки Чану, однако, глупо отрицать тот факт, что этот знаменитый актер, знает толк в единоборствах.
В отличие от многих других своих коллег, Джеки почти никогда не ведет разговоры про смешанные единоборства. Он не смотрит турниры по ММА и предпочитает уклоняться от тему популяризации смешанных единоборств.
Ниже приведена одна из немногих цитат Джеки об ММА. Стоит сказать, что популярный актер мягко-говоря недолюбливает тему смешанных единоборств.
„Я - мастер боевых искусств и мне не нравятся бои ММА. Они слишком жестокие. Это не боевое искусство. Боевому искусство свойственно уважение. Если кого-то сбивают с ног, то стоит остановиться. Если соперник упал, остановитесь и прекратите драку. Если упадете вы, я остановлюсь и подниму вас. Это называется боевой дух“.
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