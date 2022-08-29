Баскетбол
29.08.2022, 07:44

ФОТО | Эстонская сборная по баскетболу билась до последних минут, но была вынуждена признать превосходство Финляндии

 
Eesti, Soome korvpall
Eesti, Soome korvpall
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Эстонская баскетбольная сборная проиграла дома сборной Финляндии 68:76 в отборочном матче чемпионата мира.

В группе J отборочного этапа чемпионата мира после семи игр у Германии и Финляндии по шесть побед, у Словении пять, у Израиля три и у Швеции и Эстонии по две. Тройка лучших в группе выйдет в финальную часть чемпионата мира

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Баскетболисты сборной Эстонии на протяжении всего матча играли с соперником на равных и уверенно выиграли третью четверть, но класс северных соседей оказался выше.

В составе сборной Эстонии лучшим стал Майк-Калев Котсар, который набрал 14 очков.

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