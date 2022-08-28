Кампания „В сентябре не пьем“ призывает политиков ограничить доступность алкоголя

По словам начальника Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон , полиции часто приходится заниматься разрешением правонарушений, обусловленных употреблением алкоголя. „Когда люди вызывают полицию, речь идет уже об устранении последствий. Культура ответственного употребления алкоголя может сформироваться благодаря совместным усилиям всех членов общества – будь то, например, разумное решение каждого участника праздника не прыгать на электросамокат в случае употребления алкоголя или решение владельца бара больше не продавать алкоголь клиенту, находящемуся в состоянии опьянения“,– сказала Бяренсон.

Употребление алкоголя, смертность и число связанных с алкоголем случаев возникновения ущерба растут рука об руку. „Число обусловленных употреблением алкоголя заболеваний и смертей росло четыре года подряд. Прошлогодний показатель – 695 человек – стал самым высоким за последние 13 лет“, – отметила Веймер, сославшись на результаты исследования, проведенного Эстонским институтом конъюнктуры, согласно которым в прошлом году взрослые жители Эстонии употребили в среднем 11,1 л абсолютного алкоголя, то есть за год потребление возросло более чем на 2%.

По словам директора ИРЗ Анники Веймер , в этом году кампания сфокусирована на тех ценностях и установках, которые всем нам помогают принимать более разумные решения, тем самым повышая степень нашей удовлетворенности жизнью и позволяя нам ощущать большее благополучие. „Эстония становится более здоровой, богатой, умной, спокойной и счастливой страной благодаря своим жителям и их осознанным решениям. Если наше общество будет потреблять меньше алкоголя, это положительным образом отразится на всей Эстонии“.

Институт развития здоровья (ИРЗ) хочет с помощью кампании „В сентябре не пьем“ напомнить людям о том, что употребление алкоголя не должно быть повседневной привычкой, поскольку оно негативно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье. Даже всего лишь один месяц без алкоголя помогает значительно улучшить самочувствие и повысить качество жизни.

Руководитель отдела спасательной работы Спасательного департамента Виктор Саареметс добавил: „В Эстонии вода уносит примерно полсотни человеческих жизней в год, и, к сожалению, алкоголь играет весомую роль в случае смертей от утопления. Из 26 утонувших в этом году человек половина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Львиная доля утоплений (а именно 20) произошла вследствие того, что люди заходили в воду, чтобы охладиться, находившись при этом в таком состоянии, в котором контроль над собой и происходящим вокруг был сведен на нет. У половины утонувших людей содержание алкоголя в крови составляло примерно 3 промилле, что говорит о том, что люди употребляли спиртные напитки, не задумываясь о последствиях и будущем. К сожалению, данная тенденция оказалась устойчивой“.

Алкоголь влияет также на человеческий капитал

„В „зеленой книге“ алкогольной политики Эстонии записана следующая цель: потребление менее 8 л абсолютного алкоголя на одного жителя. На сегодняшний день этот показатель составляет 9,2 л, и мы вынуждены с сожалением признать, что мы отдаляемся от цели“, – отметила Веймер.

Главные ключи к сокращению потребления алкоголя и вместе с этим к уменьшению числа случаев возникновения ущерба вследствие его употребления находятся в головах и руках политических деятелей. Соответствующие меры следует применить одновременно, а именно урегулировать цену на алкоголь и ограничить его доступность. Это может реально повлиять на привычки людей, связанные с употреблением алкоголя. При изменении установок важна среда, в которой алкоголь не выставляется напоказ и его доступность ограничена, а также пример родителей и культура на работе и в коллективах.

„Зачастую люди забывают, как важно беречь здоровье с ранних лет. Алкоголь тормозит развитие мозга у молодежи, влияет на их способность к учебе и отражается на формировании их способности самостоятельно справляться с повседневными заботами во взрослой жизни, – сказала Веймер. – Однако существуют меры, с помощью которых можно двигаться к достижению целей, то есть к сокращению потребления алкоголя. Следует начать с ограничения доступности алкоголя несовершеннолетним детям, а также серьезно рассмотреть различные меры по ограничению или запрету продажи, распространения (например, на общественных мероприятиях) и рекламы алкоголя“.

В этом году кампанию представили известные телеведущие Эва Эссе и Неэме Рауд и инвестор Кристи Сааре. Они привели примеры того, как отказ от алкоголя помогает Эстонии оставаться здоровой, активной, богатой и умной страной.

Кампания „В сентябре не пьем“ финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.